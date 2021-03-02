Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 13:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan, NASA'da görevli iki astronot, istasyona yüzde 30 daha fazla enerji sağlayacak güneş panellerini kurmak için uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.
NASA astronotlarından Kate Rubins ve Victor Glover'ın yer aldığı yürüyüşte, çalışmanın ana unsuru, güneş paneli yükseltmeleri için gerekli modifikasyon kitlerini monte etmekti.
Rubins ve Glaver, montaj braketleri ile payandaları bir araya getirerek istasyonun eskiyen güneş kanatlarının yanına monte etti.
Uzay yürüşünün planlanandan daha uzun sürdüğü ifade edildi. Astronot Rubins, kurulumun geciken 2'nci kısmı için bu hafta içinde 2'nci kez uzay yürüyüşünün yapılacağını açıkladı.
Etiketler: Uzay Çalışmaları
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