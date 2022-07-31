Çin inşa halinde olan Tiangong Uzay İstasyonu'na malzeme taşımak için yeni bir roket gönderdi.

Fırlatmadan sonra rokete ait parçalar Büyük Okyanus'ta Filipinler'e ait Palawan Adası'nın doğusuna düştü.

Çinli yetkililer, roketin gövdesinden ayrılmasından sonra kalan parçaların çoğunun atmosferde yandığını duyurdu.

Kalan parçaların ise herhangi bir yerleşim birimi için risk taşımadığı ifade edildi.

"Roketlerin küçük parçalara ayrılacak şekilde tasarlanması" çağrısı

Amerikan Havacılık ve Uzay İstasyonu NASA roketlerin kontrolsüz şekilde yeryüzüne bırakılmasına karşı çıkıyor.

Çin Uzay Ajansı'na roketlerin uzay boşluğunda küçük parçalara ayrılacak şekilde tasarlanması çağrısında bulunuluyor.

Çin'in 2020 yılında fırlattığı bir roket Fil Dişi Sahili'nde bir yerleşim birimine düşmüş, bazı yapılar zarar görmüştü.

