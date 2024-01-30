Çocuklar yarıyıl tatilinde TRT Çocuk Oyun Dünyası’nda buluşuyor

Çocuklar yarıyıl tatilinde eğlencenin tadını TRT Çocuk Oyun Dünyası’nda çıkarıyor. Eğlence dolu kasabada çocuklar istedikleri oyunu oynuyor, karakterleri yönlendiriyor, oynadıkça hediye gelen binaları, araçları, yeni oyunları haritada yerleştirerek hayal ettikleri kasabayı inşa ediyor.

Bulmaca, spor, işletme kurma, aksiyon ve eğlence dolu su, sanat, müzik, rakam ve şekil oyunları, binalar, araçlarla çocuklar hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de öğreniyor.

Yarıyıl tatili boyunca çocukların hem eğlenceli hem de öğretici bir platformda vakit geçirmelerini sağlayan TRT Çocuk Oyun Dünyası, sosyal, bilişsel, dil, duyusal ve fiziksel becerileri geliştiren onlarca farklı oyun içeriyor. Çocuklar yarıyıl tatilinde istedikleri zaman ve istedikleri yerde TRT Çocuk Oyun Dünyası’na erişebiliyor, kendi dünyalarını inşa ederek yeni beceriler kazanabiliyor.

En popüler çocuk oyunları TRT Çocuk Oyun Dünyası’nda

TRT Çocuk Oyun Dünyası, çocukların en çok oynadıkları, popüler mini oyunları tek bir uygulamada güvenilir bir platformda sunuyor. Yepyeni karakterleri, oyun içi ödülleri ve sürprizleriyle çocuklar, eğlenirken hayal ettikleri kendi eğlence merkezini oluşturabiliyor. Çocuklar; oyun oynadıkça açılan, bulutların ardında gizlenmiş birbirinden renkli ve eğlenceli oyunları ister tek başına isterse arkadaşlarıyla keşfederken, açılan yeni bölgeleri oyunlu veya oyunsuz binaları, karakterleri, taşıtları ve bitkileri istediği gibi düzenleyebiliyor. Uzmanlar tarafından 3-8 yaş arası çocukların gelişim ve ihtiyaçları gözetilerek özel hazırlanan TRT Çocuk Oyun Dünyası, ücretsiz ve reklamsız oynanabiliyor. Türkçe, İngilizce ve Arapça dil seçenekleriyle sunulan TRT Çocuk Oyun Dünyası oyunları, bu özelliği ile çocukların dil gelişimini de destekliyor.

Ebeveyn paneline sahip güvenilir oyun uygulaması

Anne babalar için geliştirilen Ebeveyn Paneli’nden TRT Çocuk Oyun Dünyası’nda çocuğun ne tür oyunlar oynadığı, hangi becerilerin geliştiği ve çocuğun ilgi alanları takip edilebiliyor. Ebeveynler bu panelden çocuk için ekran süresi ile uyku saatleri ayarlayabiliyor.

Yarıyıl tatilinde de çocukların güvenli ve eğlenceli bir şekilde vakit geçirmelerini sağlayan TRT Çocuk Oyun Dünyası, Google Play ve AppStore mağazalarından ücretsiz ve reklamsız olarak indirilebiliyor.