Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Çocuk
TRT Haber 20.10.2025 17:17

Çocuklar satrancı TRT Çocuk Satranç ile öğreniyor

Türkiye'nin ilk yerli mobil oyun geliştiricilerinden olan TRT Çocuk, zekâ ve stratejiye meraklı minikler için yeni bir oyun tasarladı. Reklamsız ve ücretsiz olarak sunulan TRT Çocuk Satranç, yalnızca eğlenceli vakit geçirmeyi değil, aynı zamanda çocuklara satranç öğrenme fırsatı tanıyarak düşünme ve problem çözme yeteneklerini de destekliyor.

Çocuklar satrancı TRT Çocuk Satranç ile öğreniyor

TRT, kamu yayıncılığındaki başarısını dijital mecralara da taşıyarak çocuklara yönelik projelerine bir yenisini ekledi. TRT Çocuk imzasını taşıyan bu satranç uygulaması, güvenli oyun deneyimiyle dikkat çekiyor. Reklamsız ve ücretsiz yapısıyla öne çıkan oyun, temel satranç kurallarını öğretirken çocukların mantık yürütme, analitik bakış ve stratejik düşünme kabiliyetlerini geliştirmeye yardımcı oluyor.

Sevimli karakterlerle kişiselleştirilmiş oyun deneyimi

TRT Çocuk Satranç’ta oyuncular, oyuna girişte farklı karakterler arasından seçim yapabiliyor. Bu özellik, çocukların kendi kahramanlarını oluşturmasına imkân verirken onların oyuna daha çok bağlanmasını sağlıyor. Aynı zamanda seçtikleri karakterle stratejilerini geliştirmelerine ve oyunla duygusal bir bağ kurmalarına katkı sunuyor.

İpuçlarıyla desteklenen öğretici bir yaklaşım

Oyunda yalnızca taşların hareket ettirilmesi değil, aynı zamanda rakibin hamlelerinin incelenmesi de ön planda tutuluyor. Çocuklar bu sayede oyunun mantığını daha iyi kavrıyor. Zorlandıkları anlarda devreye giren ipuçları, onlara yol gösteriyor ve stratejik düşünme kabiliyetlerini pekiştiriyor.

Rekabet yoluyla gelişen satranç becerisi

TRT Çocuk Satranç, farklı zorluk seviyeleriyle her yaş grubuna hitap eden bir yapı sunuyor. Oyuna yeni başlayanlar basit seviyelerden başlarken, ilerledikçe daha güçlü rakiplerle karşılaşıyor. Böylece çocuklar satrançta deneyim kazanıyor, her oyunda yeni taktikler öğrenerek strateji kurma becerilerini ileriye taşıyor.

Güvenli ve ücretsiz erişim imkanı

148 milyondan fazla indirilen 36 farklı oyuna bir yenisini ekleyen TRT Çocuk, yeni satranç oyunu ile çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Tamamen ücretsiz ve reklamsız olan TRT Çocuk Satranç, herhangi bir uygulama içi satın alma veya yönlendirme içermiyor. Bu sayede çocuklara güvenilir bir dijital ortam sağlanıyor. TRT Çocuk Satranç, Google Play ve App Store mağazalarından indirilebildiği gibi TRT Çocuk web sitesi üzerinden de oynanabiliyor.

ETİKETLER
Çocuk TRT
Sıradaki Haber
Sessiz çocuklar: Utangaçlık mı, sosyal kaygı mı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:32
Haberciliğe her açıdan bakan podcast: Habercinin Gözünden
17:33
Bolu'da yolcu otobüsünde 500 kırmızı benekli su kaplumbağası ele geçirildi
17:17
Denizli'de "şap" alarmı: 17 mahalle karantinada
17:31
Burhanettin Duran: CHP öfke nöbetini alışkanlık haline getirdi
16:51
Hijyen kurallarına uymayan 2 ekmek fırını kapatıldı
16:50
Bakan Fidan'dan Lüksemburg'da diplomasi trafiği
Yörük köyünde imece usulü yöresel yemeklerle gastronomi şenliği
Yörük köyünde imece usulü yöresel yemeklerle gastronomi şenliği
FOTO FOKUS
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ