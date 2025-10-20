Çocuklar satrancı TRT Çocuk Satranç ile öğreniyor

TRT, kamu yayıncılığındaki başarısını dijital mecralara da taşıyarak çocuklara yönelik projelerine bir yenisini ekledi. TRT Çocuk imzasını taşıyan bu satranç uygulaması, güvenli oyun deneyimiyle dikkat çekiyor. Reklamsız ve ücretsiz yapısıyla öne çıkan oyun, temel satranç kurallarını öğretirken çocukların mantık yürütme, analitik bakış ve stratejik düşünme kabiliyetlerini geliştirmeye yardımcı oluyor.

Sevimli karakterlerle kişiselleştirilmiş oyun deneyimi

TRT Çocuk Satranç’ta oyuncular, oyuna girişte farklı karakterler arasından seçim yapabiliyor. Bu özellik, çocukların kendi kahramanlarını oluşturmasına imkân verirken onların oyuna daha çok bağlanmasını sağlıyor. Aynı zamanda seçtikleri karakterle stratejilerini geliştirmelerine ve oyunla duygusal bir bağ kurmalarına katkı sunuyor.

İpuçlarıyla desteklenen öğretici bir yaklaşım

Oyunda yalnızca taşların hareket ettirilmesi değil, aynı zamanda rakibin hamlelerinin incelenmesi de ön planda tutuluyor. Çocuklar bu sayede oyunun mantığını daha iyi kavrıyor. Zorlandıkları anlarda devreye giren ipuçları, onlara yol gösteriyor ve stratejik düşünme kabiliyetlerini pekiştiriyor.

Rekabet yoluyla gelişen satranç becerisi

TRT Çocuk Satranç, farklı zorluk seviyeleriyle her yaş grubuna hitap eden bir yapı sunuyor. Oyuna yeni başlayanlar basit seviyelerden başlarken, ilerledikçe daha güçlü rakiplerle karşılaşıyor. Böylece çocuklar satrançta deneyim kazanıyor, her oyunda yeni taktikler öğrenerek strateji kurma becerilerini ileriye taşıyor.

Güvenli ve ücretsiz erişim imkanı

148 milyondan fazla indirilen 36 farklı oyuna bir yenisini ekleyen TRT Çocuk, yeni satranç oyunu ile çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Tamamen ücretsiz ve reklamsız olan TRT Çocuk Satranç, herhangi bir uygulama içi satın alma veya yönlendirme içermiyor. Bu sayede çocuklara güvenilir bir dijital ortam sağlanıyor. TRT Çocuk Satranç, Google Play ve App Store mağazalarından indirilebildiği gibi TRT Çocuk web sitesi üzerinden de oynanabiliyor.