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Çocuk
TRT Haber 25.07.2023 12:34

Çocuklar için güvenli bir gelecek: Ortak ebeveynlik

Çocuk yetiştirmek, anne ve babalar için önemli bir sorumluluk. Uyumlu iletişim ve iş birliği ile çocuklara duygusal iyilik, akademik başarı, sosyal beceri ve mental sağlık sağlanabiliyor. Uzmanlar, ortak ebeveynliğin çocukların gelecekteki yaşam şartlarına hazırlanmasında önemli bir rol oynadığını vurguluyor.

Benginur İkbal Akgül
Benginur İkbal Akgül
Çocuklar için güvenli bir gelecek: Ortak ebeveynlik

Çocuk yetiştirmek, ebeveynlerin üzerinde büyük sorumluluklar ve zorluklar yaratabilen bir süreç. Bu sorumlulukların en iyi şekilde yerine getirilmesi için ebeveynler arasındaki iş birliği ve uyum oldukça önemli. Bu bağlamda, ortak ebeveynlik modeli, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümelerine katkı sağlayan güvenli bir yöntem olarak ön plana çıkıyor.

Ortak ebeveynlik adı itibarıyla, eşit şekilde paylaşılan ebeveynlik rolleri olarak anlaşılabilir. Ancak böyle olmak zorunda değil. Paylaşım derecesi, ebeveynlerin özelliklerine, yaşadıkları sosyal çevre ve kültürel bağlama göre değişkenlik gösterebilir.

Klinik Psikolog Büşra Sel Cengiz ile ortak ebeveynliğin önemini konuştuk.

Ebeveynler arasında romantik veya duygusal bağ içermeyen bu model, yalnızca çocuk yetiştirme yönlerini kapsıyor. Boşanmış ailelerdeki ebeveynler, aynı evi paylaşmayan ebeveynler veya büyükanne, büyükbaba gibi çocuk bakımına dahil olan herkes için uygun bir seçenek sunuyor.

Büşra Sel Cengiz, Feinberg tarafından tanımlanan dört boyutlu ortak ebeveynlik çerçevesine değiniyor. Bu boyutlar, ortak aile yönetimi, uzlaşma, iş bölümü ve destek/zayıflatma olarak sıralanıyor.

Ebeveynler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, çatışmaların çözüme kavuşturulması ve etkili iletişim sağlanması, çocukların refahı için önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

Ortak ebeveynlik modelinin 3 temel yönü var

"Çocuk yetiştirmek, anne ve babalar için önemli bir sorumluluktur ve bu süreçte ortak ebeveynlik modeli güvenli ve olumlu bir yaklaşım sunar" diyor Büşra Sel Cengiz.  

Ortak ebeveynliği, ebeveynler arasındaki ilişkilerin yönetilmesi ve çocuklarla etkileşimi içine alan bir kavram olarak açıklıyor ve şöyle devam ediyor:

"Çatışma, koalisyon ve etkileşim olmak üzere üç temel yönü bulunmaktadır. Çocuk yetiştirmede uzlaşma, aynı hedefleri, kuralları ve değerleri paylaşmayı vurgular. İş bölümü ise ebeveynlik görevlerinin dengeli bir şekilde paylaşılmasını ifade eder. Ortak ebeveynliğin son boyutu, destek ve zayıflatmadır. Ebeveynler arasında iş birliğini artırmak için etkili iletişim, saygılı iş birliği, çatışma yönetimi ve esneklik stratejileri kullanılabilir. Bu şekilde, çocukların sağlıklı bir ortamda büyümeleri ve refahları desteklenir."

Çocuk için destekleyici bir ortam gerekiyor

Uzman Psikolog Büşra Sel Cengiz, "Ebeveynlerden biri, diğer ebeveynin otoritesini ve kararlarını sürekli olarak zayıflatıcı ve eleştirel bir tutum sergiliyorsa, çocuk bu durumda belirsizlik ve güvensizlik hissedebilir" diyor.

"Ebeveynler, birbirlerinin kararlarını destekleyerek ve çocuğun önemli anlarında birlikte yer alarak destekleyici bir ortam oluşturabilirler."

Ebeveynler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, çatışmaların çözüme kavuşturulması ve etkili iletişim sağlanması, çocukların refahı için önemli.
Klinik Psikolog Büşra Sel Cengiz

"Çatışmaların yapıcı bir şekilde çözülmesi kritik bir adım"

Ortak ebeveynlik, duygusal iyilik, akademik başarı, sosyal beceriler ve mental sağlık açısından çocuklara pek çok fayda sağlıyor. Büşra Sel Cengiz, ebeveynlerin uyumlu bir şekilde çalışmasının, çocukların gelecekteki hayat şartlarına karşı daha hazırlıklı olmalarını ve sağlıklı bir yetişkinlik dönemi geçirmelerini desteklediğini belirtiyor.

Ancak, ortak ebeveynlik sürecinin bazı zorluklar içerdiğini de ifade ediyor. Ebeveynler arasında etkili iletişim, saygılı iş birliği, çatışma yönetimi ve esneklik gibi stratejilerin benimsenmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Çatışmaların yapıcı bir şekilde çözülmesi, çocukların refahını korumak için kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

Uzman Psikolog Büşra Sel Cengiz, ebeveynlere destekleyici bir ortam oluşturarak, çocukların refahını ve sağlıklı gelişimini desteklemelerini tavsiye ediyor.

Nursel Cobuloğlu
Nursel Cobuloğlu
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