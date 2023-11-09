Ara tatil için güvenilir çocuk oyun uygulamaları TRT Çocuk'tan

Ara tatil çocuklarınızın eğlenirken öğrenebileceği ve güvenle kullanabileceği çocuk oyun uygulamalarını araştırarak seçmek, onların zamanlarını verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmelerini sağlamak için önemli.

Oyun; çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal-duygusal, dil gelişimi, öz bakım becerileri için oldukça değerli. Oyun oynamak, çocukların hayatı aktif bir şekilde keşfetmesine, sosyal etkileşim kurmalarına, fiziksel etkinlikler ile kendilerini geliştirmelerine olanak sağlıyor.

Çocuğun oyunla gelişim sürecinde dijital oyun ve oyuncaklar, eğlenceli olması, eğitim sürecindeki faydaları, görsel zenginliği, erişim kolaylığı ve düşük maliyetli olması gibi sebeplerle hem ebeveyn hem de çocuklar tarafından oldukça fazla tercih ediliyor.

Ara tatilde çocuğunuzun oynadığı oyunlara dikkat edin

Çizgi filmden programlara, oyundan oyun videolarına kadar çocuklar için hazırlanan faydalı ve zararlı birçok içerik, televizyon kanalları, akıllı telefon ve bilgisayar aracılığı ile internetteki dijital video platformlarından çocuklara sunuluyor.

Çocuklar özellikle dövüş, aksiyon, simülasyon, rol yapma, hayatta kalma, öldürme, korku, savaş, şiddet içeren oyunlardan uzak durulmalıdır. Çocuk bu oyunların zararlarını anlayabilecek yaştaysa sakıncaları kısaca anlatılmalı, değilse kısaca yaşına uygun olmadığı bilgisi verilmelidir.

Ebeveynler, dijital platformlarda oyun ya da uygulama seçerken özellikle 6 yaşa kadar çocuklarının yanında olmalı ve onu yaşına uygun içeriklere yönlendirmelidir. İzledikleri ve oynadıklarıyla ilgili onunla konuşmalı ve yaşına uygun olmayan içerik ve oyunlarla karşılaştıklarında ne yapması gerektiği çocuklara mutlaka öğretilmelidir. Böylece çocuklar zararlı içeriklerden kendini korumayı ve uzak durmayı öğrenebilir.

Ara tatilde de ekran süresi aşılmamalı

Ara tatili çocukların sürekli ekran başında geçirmemeleri gerekiyor. Ebeveynler, çocukların ekran kullanım süresiyle için dünya genelinde kabul görmüş standartlara dikkat etmeli. Buna göre ilk 18 ay çocuklar ekranla tanıştırılmaması, 18-24 ay arasında ise ekran, ebeveyn ile birlikte sadece iletişim amaçlı kullanılması öneriliyor. 2-5 yaş arasında ekran kullanım süresinin örneğin günlük 1 saat ile sınırlandırılması tavsiye ediliyor. 5-10 yaş arasında bu süre 1-1,5 saat arasında önerilirken, 11 yaş ve sonrasında ekran kullanım süresinin bireysel sorumluluklar verilerek aile takibiyle olması tavsiye ediliyor.

Çocuklarda eğitim dışında, günlük 2 saat eğlence amaçlı ekran kullanımı hafif kullanım; 2-8 saat arası kullanımı riskli kullanım; 8 saat kullanımı orta derece bağımlılık; 14 saat ve üstü kullanım ise şiddetli bağımlılık olarak değerlendiriliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken kullanım sadece bilgisayar veya akıllı telefon değil, çocukların maruz kaldığı veya kullandığı tüm ekranlar veya araçlar olarak belirtiliyor. Bu nedenle tatil süresince çocuğun yaşına uygun sürede ve kendine uygun içeriklerle vakit geçirmesi oldukça önemli.

Ebeveynler “Çocuklara Uygun Dijital Oyunlar Nasıl Seçilir?” makalesinden detaylı bilgi edilebilir.

TRT Çocuk oyun ve uygulamaları

TRT Çocuk’un 37 oyun, TRT Çocuk video ve TRT Çocuk Kitaplık uygulaması bulunuyor. TRT Çocuk kahramanları ve özgün karakterlerle hazırlanan, uzman psikolog ve eğitimciler gözetiminde geliştirilen oyun ve uygulamalar 3-12 yaşa hitap ediyor.

Reklamsız ve ücretsiz oyunlar

Kız ve erkek çocukların kolayca oynayabileceği TRT Çocuk oyun uygulamalarından bazılarının kazanımları şöyle; dikkat ve görsel algıyı geliştiren Ege ile Gaga Tangram, matematik ve eğlenceyi birleştiren İbi Macera, oba yaşamının incelikleri ile yardımlaşmayı anlatan Maysa ve Bulut Oba, fen bilimlerini geliştiren Bulmaca Kulesi, hayvanlara yardımcı olmayı modelleyen Orman Doktoru, farklı deniz ve okyanuslardaki deniz canlılarının keşfedildiği Su Altı Kaşifi, farklı kıtalarda yaşayan hayvanların yer aldığı Hayvanları Keyfediyoruz, ev işleriyle ilgili farkındalık yaratan Kolay Gelsin, sebze ve meyveleri anlatan Elif’in Düşleri, uçakla seyahat etmenin inceliklerini gösteren Kare Havalimanında.

Ayrıca çocuklar, sevilen yarışma programları Rüzgar Gülü, Tel Ali, Yarışçı oyunu ile yeni bilgiler öğrenilirken, Sürpriz Kutusu oyunuyla da atık malzemelerden yeni tasarımlar yapmayı deneyimliyor.

Çocuğu eğlendirirken koruma ve geliştirme hassasiyetiyle yerli, güvenilir, reklamsız ve ücretsiz olarak hazırlanan TRT Çocuk oyunları, trtcocuk.net.tr ile mobil uygulama mağazalarından indirilerek oynanabiliyor.

TRT Çocuk Oyun Dünyası: Eğlenceli oyunlar tek uygulamada

Birçok eğlenceli ve eğitici oyunlara tek bir uygulamadan erişebilmeyi sağlayan TRT Çocuk Oyun Dünyası, çocukların bilişsel, duygusal, sosyal gelişimlerini ve dikkat, el-göz koordinasyonu gibi becerilerini destekleyen bulmaca, spor, eğlence, müzik, tasarım gibi birçok kategoride oyun içeriyor.

Çocukların merak ve keşif duygusunu destekleyen, eğlendirirken öğretmeye özen gösteren ücretsiz, reklamsız ve güvenilir TRT Çocuk Oyun Dünyası, ebeveynler tarafından oldukça fazla tercih ediliyor.

TRT Çocuk Oyun Dünyası uygulamasını indirmek için tıklayın.

Ara tatili iyi değerlendirmek için farklı aktiviteler planlayın

Ekran süresi yönetimi ile çocuğun uyku, fiziksel aktivite, oyun ve diğer ihtiyaçları için yeterince zamanı kalır. Kontrollü ekran kullanımı çocuklarda obezite, uyku bozukluğu, huzursuzluk ve iletişim problemleri yaşanmasını da önler. Bu konuda ebeveynlerin örnek olması oldukça önemli. Örneğin uykudan bir süre önce ailece tüm ekranlar kapatılarak birlikte kitap okunabilir, hayal gücünü geliştiren masal ve hikâyeler anlatılabilir.

TRT Çocuk Kitaplık ile ara tatilde oku, dinle, oyna

Ara tatilde okumayı yeni öğrenen çocuklar, eğlenceli hikaye ve masal kitapları ve “Kare ile Kavramları Öğreniyoruz”, “Ege ile Gaga 1. Sınıflar İçin Okuma” setleri ile okumalarını hızlandırabilir. TRT Çocuk Kitaplık’ta TRT Çocuk kahramanlarının lisanslı kitapları da bulunuyor. Hayatın İçinden, Meraklı Bilgin, Bizim Masallar, Doğanın Masalı ve Bizim Kahramanlar adacıklarında yüzlerce ücretsiz çocuk kitapları okurlarını bekliyor. Uygulamada çocuklar okudukları ve dinledikleri öyküleri kitap sonu testlerle pekiştirebiliyor.

TRT Çocuk Kitaplık uygulamasını indirmek için tıklayın.

Çocuğun hangi kitapları okuduğu takip edilebiliyor

TRT Çocuk Kitaplık, çocukların okuma alışkanlığına katkı sunarken aileleriyle birlikte kaliteli, eğlenceli ve eğitici zaman geçirebilmelerini sağlamayı hedefliyor. Uygulamadaki ebeveyn paneliyle, çocuklara uygun profiller oluşturulabiliyor ve böylece çocukların hangi kitapları okuduğu, kaç sayfa okuduğu, ne kadar sürede okuduğu ve kitap sonunda yer alan aktivite sorularıyla kitabı ne kadar anladığı takip edilebiliyor. Türkiye’nin seçkin yayınevlerine ait en sevilen çocuk kitaplarının bir araya geldiği TRT Çocuk Kitaplık, tüm akıllı telefon ve tabletlere ücretsiz ve reklamsız olarak indirilebiliyor.