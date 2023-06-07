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Çevre
TRT Haber 07.06.2023 16:18

Türkiye’nin ilk Sıfır Atık okulu 12 bin öğrenciyi eğitti

Türkiye’nin geri dönüşüm konusunda dünyaya örnek projeleri arasında yer alan ‘Sıfır Atık’ konusunda ilk okulu 12 bin öğrenciyi eğitti. Başkent Millet Bahçesi içinde yer alan okul, eğitimler sırasında 45 ton organik atığı dönüştürerek 15 ton kompost elde etti.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
Türkiye’nin ilk Sıfır Atık okulu 12 bin öğrenciyi eğitti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve himaye edilen ‘Sıfır Atık Projesi’ Türkiye içinde olduğu kadar dünyada da ilgi çekiyor. BM Genel Kurulu 105 ülkenin ortak sunucu olduğu kararla 30 Mart’ı ‘Sıfır Atık Günü’ ilan etmişti.

Türkiye’de ise kamu, eğitim ve spor kulüpleri gibi birçok kurum Sıfır Atık Projesi’ni benimseyerek dahil oldu. İsrafın önlenmesini ve kaynakları verimli kullanılmasını hedefleyen Sıfır Atık Projesi, etkin toplama sistemi ile daha ilk aşamada geri dönüşümün sağlanmasına imkan veriyor. Atıklar ayrıştırıldığı için kaynakların çöpe gitmesi engelleniyor. Bunun bir ayağını da eğitim oluşturuluyor. Bu konuda Türkiye’nin ilk ‘Sıfır Atık Okuku’ ise Ankara’da Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi içinde açılmıştı.

Türkiye’nin ilk Sıfır Atık okulu 12 bin öğrenciyi eğitti

12 Bin Öğrenciye Eğitim

Açılışı Emine Erdoğan tarafından yapılan Sıfır Atık Okulu’nda 2 Aralık 2022 tarihinden bu yana 12 bin öğrenciye ‘Sıfır Atık Eğitimi’ ve sertifikası verildi. Öğrenciler sertifikayı hak edebilmek için geri dönüşüm konusunda teorik ve pratik eğitim aldılar. Pratik eğitim kapsamında 45 ton organik atık kullanılarak 15 ton kompost üretildi. Elde edilen kompost, park ve bahçelerde ve ihtiyaç duyulan tarım alanlarında kullanılarak ülke ekonomisinin katkı sağlandı. Ayrıca kağıt, karton, plastik, cam ve metal gibi 140 ton geri dönüştürülebilir atık da ayrıştırılarak kullanılabilir ürünlere dönüştürüldü. Okula yeni kayıtlar ve eğitimler devam ediyor.

Türkiye’nin ilk Sıfır Atık okulu 12 bin öğrenciyi eğitti

Bütün Çocuklara Açık

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Çocuklarımız doğayı ve çevreyi korumayı burada daha iyi öğreniyor. Bu okulda daha iyi bir çevre ve gelecek için eğitim veriyoruz. Eğitim çalışmaları tüm çocuklara açık. Çevre il ve ilçelerden de eğitim için gelenler oluyor ve buradan bilinçlenerek ayrılıyorlar” diyor.

Türkiye’nin ilk Sıfır Atık okulu 12 bin öğrenciyi eğitti

İklimi Korumak İçin

Sıfır Atık Projesi, sadece kaynakların verimli kullanımı için değil, iklimin korunması açısından da önem taşıyor. Küresel ısınma etkisi nedeniyle birçok hayvan ve bitki türünün devamı tehlike altında. Atıkların çöpe gönderilmesi yerine geri dönüşümle değerlendirilmesi, CO2 salınımını azaltarak iklim değişikliğinin de önüne geçiyor. Türkiye, bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ‘Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na dönüştürmüştü.

Şeyma Özkaynak
Şeyma Özkaynak
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Çevre Günü Çevre Kirliliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık
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