Tabiatla iç içe olmak, yeni bir yer keşfetmek, şehir yaşamından bir günlüğüne de olsa uzaklaşmak… Tüm bunları bir arada yapmak isteyenler için ekoturizm rotaları iyi bir alternatif.

Son zamanlarda adı sıkça duyulmaya başlanan ekoturizm doğal hayatla ve doğal kaynaklarla uyumlu sürdürülebilir bir turizm faaliyeti anlamına geliyor. Türkiye bu konuda şanslı bir ülke. Çünkü gerek coğrafi koşulları gerek zengin bitki örtüsü gerekse yerel-kültürel değerleri açısından ekoturizme uygun pek çok bölge bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ekoturizmle ilgili çalışmalara 2017’de başladı. Hazırlanan Ekoturizm Eylem Planı’yla Türkiye’nin dört bir yanında ekoturizm alanları belirlendi. Şu ana kadar planlanan 70 ekoturizm rotasından 37’si ziyarete açıldı. Diğerleri için de çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor.

Ormanlar hakkında bilinçlendirmeyi, doğa ve orman sevgisini artırmayı ve orman köylüsüne katkı sağlamayı amaçlayan ekoturizm alanları buna uygun olarak hazırlanıyor. Dinlenme alanları, seyir terasları, yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları, ahşap basit köprüler gibi kalıcı olmayan yapı ve tesisler yapılarak alanların çevresi ile beraber cazibe merkezi haline getirilmesi sağlanıyor.

Ekoturizm rotalarında ziyaretçiler için bisiklet yolu, koşu parkı, sosyal tesisler, çocuk oyun alanları, manzara seyir terasları hatta çadırlı kamp alanları gibi pek çok olanak var. Bu alanlar, doğa turizminin yanı sıra fotoğrafçılık, kampçılık, bilimsel tur ve doğa sporları gibi aktiviteler için de uygun.

Türkiye’nin halihazırda hizmet veren ekoturizm rotaları şöyle:

[Fotoğraf: AA]

Beyazsu Ekoturizm Alanı (Mardin)

Mardin’de yer alan Beyazsu Ekoturizm Alanı’nda doğa yürüyüşleri için yaklaşık 13 kilometrelik bir parkur yer alıyor. Ziyaretçiler Beyazsu’da fotoğrafçılıktan yürüyüşe, doğa sporlarından bilimsel turlara kadar pek çok aktivite gerçekleştirebiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Çamlıyayla Baştepe Ekoturizm Alanı (Mersin)

Doğaseverler için iyi bir seçenek olan Çamlıyayla Baştepe Ekoturizm Alanı’nda piknik, fotoğrafçılık, yürüyüş, doğa turizmi ve doğa sporları yapılabiliyor. Ekoturizm alanı, zengin bitki örtüsünün yanı sıra vaşak, kurt, tilki gibi yabani hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Karaçay Şelalesi Ekoturizm Alanı (Osmaniye)

Amanos Dağları’nda yer alan Karaçay Şelalesi Ekoturizm Alanı’nda fotoğrafçılık, yürüyüş, doğa turizmi, doğa sporları ve bilimsel tur gibi pek çok aktivite yapılabiliyor. Ekoturizm alanı coğrafi konumu kadar antik kalıntılarıyla da görülmeye değer.

Eskişehir Ekoturizm Alanı (Eskişehir)

Eskişehir Odunpazarı mevkiinde yer alan ekoturizm alanı dağcılık, doğa yürüyüşü, dağ bisikleti gibi aktivitelerden hoşlananlar için iyi bir alternatif. Yaklaşık 13 kilometrelik yürüyüş parkuruna sahip Eskişehir Ekoturizm Alanı, zengin bitki örtüsüyle de dikkat çekiyor.

[Fotoğraf: AA]

Hıdırnebi Yaylası Ekoturizm Yolu (Trabzon)

Trabzon’da yer alan Hıdırnebi Yaylası Ekoturizm Yolu, özellikle yaz aylarında yerli-yabancı çok sayıda turistin akınına uğruyor. Zengin bitki örtüsü ve ormanlarıyla fotoğraf meraklılarının da gözdesi olan Hıdırnebi, doğa turizmi sevenler için biçilmiş kaftan.

Ambar Vadisi Ekoturizm Alanı (Diyarbakır)

Kanyonları, kayalıkları ile dağcılar için benzersiz bir bölge olan Ambar Vadisi Ekoturizm Alanı, Diyarbakır’da yer alıyor. Ormanları ve yüksek dağ çayırlarıyla zengin bir bitki örtüsüne de sahip olan Ambar Vadisi’ni ziyaret edenler dağ bisikleti, doğa turizmi, fotoğrafçılık ve bilimsel tur gibi aktiviteler yapabiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Oylat Ekoturizm Alanı (Bursa)

Bursa İnegöl’de Oylat Kaplıcaları'nı da kapsayan Hilmiye ve Saadet köyü arasında yer alıyor. Oylat Ekoturizm Alanı, ziyaretçilerine fotoğrafçılık, yürüyüş, doğa turizmi, doğa sporları gibi fırsatlar sunuyor.

Derbent Ekoturizm Alanı (Konya)

Konya’da yer alan Derbent Ekoturizm Alanı’da toplam 15 kilometreyi aşkın bir parkur bulunuyor. Ekoturizm alanını ziyaret edenler fotoğrafçılık, yürüyüş, doğa turizmi, doğa sporları, dağ bisikleti ve bilimsel tur yapabiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Çandır Ekoturizm Alanı (Muğla)

Muğla Köyceğiz’de yer alan Çandır Ekoturizm Alanı’nda 35 bin 466 metre yürüyüş yolu ve 54 bin 642 metre uzunluğunda bisiklet yolu yer alıyor. Yöre halkının halen günlük yaşamını sürdürdüğü Çandır’a gelen ziyaretçiler balıkçılık, fotoğrafçılık, yüzme ve doğa sporları gibi pek çok aktivite gerçekleştirebiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Antik Dara Ekoturizm Alanı (Mardin)

Kaya içine oyulan yapılardan oluşan ve 6’cı yüzyılda yapılan Dara Antik Kenti’ni de içine alan ekoturizm alanında toplam 13 kilometrelik yürüyüş güzergahı var. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ekoturizm alanında fotoğrafçılık, doğa turizmi, doğa sporları, bilimsel tur ve spor etkinlikleri yapılabiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Acıpayam Çatak Kanyonu Ekoturizm Alanı (Denizli)

Denizli’de bulunan Acıpayam Çatak Ekoturizm Alanı ziyaretçilerine balıkçılık, fotoğrafçılık, yürüyüş, doğa turizmi, doğa sporları, dağ bisikleti, bilimsel tur ve spor etkinliği gibi aktiviteler sunuyor. Zengin bir bitki örtüsünün yer aldığı Acıpayam Çatak Kanyonu’nda kuşlar başta olmak üzere pek çok canlı türü bulunuyor.

Baykan Ekoturizm Alanı (Siirt)

Siirt’te yer alan Baykan Ekoturizm Alanı’nın 22 kilometreyi aşkın bir parkuru bulunuyor. Ekoturizm alanını ziyaret edenler piknik, fotoğrafçılık, yürüyüş, doğa turizmi, bilimsel tur ve spor etkinlikleri gibi aktiviteler yapabiliyor.

[Fotoğraf: AA]



Başkonuş Ekoturizm Alanı (Kahramanmaraş)

Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Başkonuş Ekoturizm Alanı’nda toplam 11 kilometrelik bir yürüyüş parkuru yer alıyor. Kahramanmaraş’ta bulunan ekoturizm alanında fotoğrafçılık, yürüyüş, doğa turizmi, dağ bisikleti ve bilimsel tur gibi aktiviteler yapılabiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Şehzadeler Yolu Ekoturizm Alanı (Amasya)

Amasya Şehir Ormanı ve civarında yer alan Şehzadeler Yolu Ekoturizm Alanı, yaklaşık 13 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. Ekoturizm alanında koşu parkuru, bisiklet yolu ve yürüyüş yolu bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Suuçtu Ekoturizm Alanı (Bursa)

Bursa’da yer alan Suuçtu Ekoturizm Alanı macera parkı, koşu parkuru, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, manzara seyir terasıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe geçirebileceği bir gün vadediyor. Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Suuçtu Ekoturizm Alanı fotoğrafçılık ve doğa turizmi yapmak isteyenler için de ideal.

Yenice Göktepe Ekoturizm Alanı (Karabük)

Koruma altına alınan anıt ağaçlarıyla dikkat çeken Yenice Göktepe Ekoturizm Alanı fotoğrafçılık, yürüyüş, doğa turizmi ve bilimsel turlar için iyi bir alternatif. Karabük’te yer alan ekoturizm alanı, toplam 12 kilometrelik bir yürüyüş güzergahına sahip.

[Fotoğraf: AA]

Termal Ekoturizm Alanı (Yalova)

Yalova’da yer alan Termal Ekoturizm Alanı’nda 6,4 kilometre uzunluğunda bir parkur bulunuyor. Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan ekoturizm alanında yürüyüş, doğa sporları ve dağ bisikleti gibi aktiviteler yapılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Karabucak Okaliptus Ormanı Ekoturizm Alanı (Mersin)

Akdeniz kıyı şeridinde bulunan Karabucak Okaliptus Ormanı Ekoturizm Alanı, zengin bitki örtüsüyle öne çıkıyor. Eşsiz güzellikteki okaliptüs ormanlarıyla göz dolduran ekoturizm alanı, aynı zamanda kuşların da göç yolu güzergahında bulunuyor. Ekoturizm alanını ziyaret edenler doğa sporları, fotoğrafçılık, dağ bisikleti gibi aktiviteleri rahatça yapabiliyor.

Çiçekliköy Eğitim Amaçlı Ekoturizm Alanı (İzmir)

Eğitim çağındaki çocuklarda orman sevgisi ve çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen Çiçekliköy Eğitim Amaçlı Ekoturizm Alanı, İzmir’de yer alıyor. Ormanlık alanların yanı sıra sürüngenler ve pek çok kuş türüne de ev sahipliği yapan ekoturizm alanında doğa sporları, bilimsel tur, fotoğrafçılık ve spor etkinlikleri gibi aktiviteler yapılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Sakarçiftliği (Erciyes Kavak) Ekoturizm Alanı (Kayseri)

Kayseri’de yer alan Sakarçiftliği Ekoturizm Alanı’nda doğa yürüyüşü yapmak için toplam 27 kilometrelik bir parkur bulunuyor. Ekoturizm alanı fotoğrafçılık, doğa turizmi, doğa sporları, dağ bisikleti, bilimsel tur ve spor etkinliği yapmak isteyenler için iyi bir seçenek.

Gökçebey Süzek Kanyonu Ekoturizm Alanı (Zonguldak)

Zonguldak’ta bulunan Gökçebey Süzek Kanyonu Ekoturizm Alanı, bozulmamış doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Kanyon içinde irili ufaklı şelaleleri de bulunan ekoturizm alanı özellikle macera sevenler için ideal bir seçenek. Ziyaretçiler fotoğrafçılık, doğa turizmi, spor etkinlikleri ve doğa sporları gibi aktivitelerde bulunabiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Nazarköy Ekoturizm Alanı (İzmir)

İzmir’de yer alan Nazarköy Ekoturizm Alanı yaklaşık 19 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkuruna sahip. 3.000 yıllık Hitit Anıtı ve nazar boncuğu tesisleri ekoturizm alanına gelen yerli ve yabancı turistlerin en fazla dikkatini çeken ayrıntılar arasında yer alıyor.

Biga Ekoturizm Alanı (Çanakkale)

Mesire alanı, şelalesi ve dinlenme yerleriyle benzersiz bir kaçış noktası olan Biga Ekoturizm Alanı, ekolojik açıdan da hayli zengin. Yürüyüş parkında yöre halkının günlük yaşamına da tanık olunabilen ekoturizm alanında doğa sporları, fotoğrafçılık, spor etkinlikleri gibi pek çok aktivite mümkün.

[Fotoğraf: AA]

Büyükada Ekoturizm Alanı (İstanbul)

İstanbul’un Prens Adaları olarak bilinen 9 adasından biri olan Büyükada’da yer alıyor. Ormanları, zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken ekoturizm alanı İstanbulluların şehir yaşamından kaçmak için tercih ettiği yerlerden biri. Büyükada’da bilimsel tur, fotoğrafçılık, doğa turizmi, doğa sporları ve dağ bisikleti gibi aktiviteler de yapılabiliyor.

Alanya Sapadere Ekoturizm Alanı (Antalya)

Doğa yürüyüşü yapmak için eşsiz bir seçenek olan Alanya Sapadere Ekoturizm Alanı, günübirlik ziyaret yapmak için ideal. Ziyaretçiler ekoturizm alanında yürüyüşün yanı sıra bisiklet, fotoğrafçılık, doğa turizmi ve doğa sporları da yapabiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Alanı (Kütahya)

Kütahya’daki Domaniç Göç Yolu Ekoturizm Alanı Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin mensubu olduğu Kayı Boyu’nun tarihi göç yolları üzerinde bulunuyor. Ekoturizm alanı piknik, fotoğrafçılık, doğa turizmi, macera alanı ve dağ bisikleti gibi aktiviteler için de uygun.

[Fotoğraf: AA]

Karasu Ekoturizm Alanı (Mardin)

Muhteşem doğasıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunan Karasu Ekoturizm Alanı’nında 7 kilometrelik bir yürüyüş parkuru bulunuyor. Konaklamak isteyenler için uygun seçenekler de bulunan Karasu’da fotoğrafçılık, doğa turizmi, doğa sporları ve bilimsel tur gibi aktiviteler mümkün.

[Fotoğraf: AA]

Kavakarası Sığla Ekoturizm Alanı (Muğla)

Farklı kuş türleri, zengin bitki örtüsü, göl ve sulak alanlarıyla dikkat çeken Kavakarası Sığla Ekoturizm Alanı Muğla-Köyceğiz’de bulunuyor. Yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi gören ekoturizm alanında balıkçılık, fotoğrafçılık, doğa turizmi, dağ bisikleti ve bilimsel tur gibi pek çok seçenek mevcut.

[Fotoğraf: AA]

Ulukaya Ekoturizm Alanı (Bartın)

Ulukaya Şelalesi civarında yer alana ekoturizm alanı 3 kilometre uzunluğunda bir yürüyüş güzergahına sahip. Doğaseverler için eşsiz bir alternatif olan Ulukaya Alternatif Ekoturizm Alanı, Küre Dağları Milli Parkı’nın kuzeyinde yer alıyor.

Topçu Yolu Ekoturizm Alanı (Antalya)

Tarihi çağlardan kalma lahitler, su kuyuları ve sarnıçların da yer aldığı Topçu Yolu Ekoturizm Alanı’nda yaklaşık 29 kilometre uzunluğunda bir yürüyüş parkuru bulunuyor. Parkı ziyaret edenler fotoğrafçılık, yürüyüş, doğa turizmi ve doğa sporları gibi aktiviteler yapabiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Kartepe Ekoturizm Alanı (Kocaeli)

Kocaeli ilinde yer alan Kartepe Ekoturizm Alanı’nda yaklaşık 29 kilometrelik bir yürüyüş parkuru bulunuyor. Ekoturizm alanının bünyesinde bulunan iki tabiat parkı, ziyaretçilere doğayla iç içe vakit geçirmek için güzel bir fırsat sunuyor. Fotoğrafçılık, doğa turizmi ve dağ bisikleti gibi aktiviteler yapılabiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Çoruh Ekoturizm Alanı (Artvin)

Artvin’de bulunan Çoruh Ekoturizm Alanı, yaklaşık 52 kilometrelik bir yürüyüş parkuruna sahip. Yeşilin bin bir tonunun eşlik ettiği ekoturizm alanında Kafkasör Şehir Ormanı ve Mersivan Kayak Merkezi turistlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Kalkım Ekoturizm Alanı (Çanakkale)

Çanakkale’de bulunan Kalkım Ekoturizm Alanı özellikle doğa sporlarını sevenler için iyi bir seçenek sunuyor. Mesire alanı, şelaleleri, kaynak suları ve dinlenme alanlarıyla Kalkım Ekoturizm Alanı ziyaretçilerin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Ekoturizm alanında fotoğrafçılık, doğa turizmi, dağ bisikleti, bilimsel tur gibi aktiviteler de yapılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Çameli Ekoturizm Alanı (Denizli)

Doğaseverler için eşsiz bir alternatif olan Çameli Ekoturizm Alanı hafta sonu veya günübirlik dağ bisikleti, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, oryantiring ve kar yürüyüşü yapmak isteyenler için ideal.

Meydan Yaylası Ekoturizm Alanı (Adana)

Adana’da yer alan Meydan Yaylası Ekoturizm Alanı’da doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için yaklaşık 19 kilometrelik güzergah bulunuyor. Manzara seyir noktaları, tarihi kalesi, yaklaşık 4.000 yaşındaki Bığbığ Orman Sarmaşığı’yla Meydan Yaylası ziyaretçilerine doğayla iç içe unutulmaz bir gün vadediyor.

[Fotoğraf: AA]

Seben Taşlıyayla Göleti Ekoturizm Alanı (Bolu)

Köroğlu Dağları’nda yer alan Seben Taşlıyayla Göleti Ekoturizm Alanı gerek zengin bitki örtüsü gerekse yabani hayvanlarıyla dikkat çekiyor. Ekoturizm alanına gelen ziyaretçiler balıkçılık, fotoğrafçılık, yürüyüş, doğa turizmi, doğa sporları, dağ bisikleti gibi aktivitlerde bulunabiliyor.

Abdurrahman Gazi Ekoturizm Alanı (Erzurum)

Erzurum’da yer alan Abdurrahman Gazi Ekoturizm Alanı’nda 7 kilometreyi aşkın yürüyüş, yaklaşık 4 kilometrelik bisiklet parkuru bulunuyor. İnanç turizminin de önemli noktalarından biri olan alan, 2 bin 300 rakımda bulunuyor.

