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Çevre
TRT Haber 02.12.2024 10:20

Türkiye'de 13 bin 404 farklı canlı türü yaşıyor

Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğini ve zenginliğini ortaya koymak için yürütülen "Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Veri Tabanı" güncellendi. Yeni keşifler Türkiye’de 3 bin 703’ü endemik olmak üzere 13 bin 404 farklı canlı türünün yaşadığını ortaya koydu. İstanbul Soğanı, Yunus Emre Çiçeği ve Viola Denizilensis gibi yeni türler kayda girdi.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
Türkiye'de 13 bin 404 farklı canlı türü yaşıyor
[Fotograf: AA]

Türkiye’nin bulunduğu Anadolu ve Trakya coğrafyasının biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin olduğu geçmişten beri biliniyor. Bu zenginliğin tespiti ve korunması çalışmaları ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğini kayıt altına almak için 2007 yılında ‘Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Veri Tabanı’ devreye sokulmuştu. 2013 yılında ise ilk kez ‘Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi’ başlatıldı.

Türkiye'de 13 bin 404 farklı canlı türü yaşıyor

Veritabanı her yıl büyüyor

Proje kapsamında her ilde 1/25.000 ölçekli alanlarda çalışmalar devam ediyor. Bitki türleri, kuşlar, sürüngenler hatta mantarlar kayıt altına alınıyor.

Akademisyenlerle birlikte yürütülen çalışmalar yeni keşifleri de beraberinde getiriyor. Veri tabanı her yıl büyüyor, Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik haritası çıkarılıyor.

Türkiye'de 13 bin 404 farklı canlı türü yaşıyor

13 bin 404 takson var

Aralık 2024 itibarıyla veri tabanında; 3 bin 703'ü endemik (sadece Türkiye’de bulunan) olmak üzere 13 bin 404 takson (ayırt edici özellikleri olan tür) bulunuyor.

Türkiye’deki canlı türlerinin 12 bin 141’ini damarlı bitkiler oluştururken, 403 farklı iç su balığı, 490 kuş türü, 154 memeli türü, 141 sürüngen türü ve 39 amfibi (karada ve suda yaşayan) canlı türü bulunuyor.

Türkiye'de 13 bin 404 farklı canlı türü yaşıyor

Keşfedilen yeni türler

Canlı türleri için oluşturulan veri tabanına 2024 yılı içinde de çok sayıda yeni tür katıldı.

Bunlar içinde en dikkat çekenler; İstanbul’da keşfedilen İstanbul Soğanı, Eskişehir’de keşfedilen Yunus Emre Çiçeği ve Eskişehir Kekiği, Denizli’de keşfedilen Viola Denizilensis ve Şırnak’ta keşfedilen Kızandikeni oldu.

Türkiye'de 13 bin 404 farklı canlı türü yaşıyor

Gıda ve eczacılık açısından önemli

Türkiye’deki bu biyolojik zenginlik, sadece doğal güzelliklerin ortaya konulması açısından değil, gıda ve eczacılık sektörü açısından da önemli.

Nuh’un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı’na üretilen raporlar, yapılacak yatırım ve faaliyetlere ilişkin veri sağlarken, gıda üretimi ve eczacılık alanında yol gösterici olarak değerlendiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla çıkarılan envanterin korunması ve güncel tutulması için araştırmalar sürüyor.

Türkiye'de 13 bin 404 farklı canlı türü yaşıyor

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Anadolu Bilimsel Araştırma Orman Tarım ve Orman Bakanlığı
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