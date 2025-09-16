Palandöken Kayak Merkezi, bitkilendirme çalışmalarıyla yeşilleniyor

Uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen Palandöken'de yaz döneminde pist iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Her yıl binlerce kayakseveri ağırlayan kayak merkezinde ayrıca 4 yıldır sezon sonunda merkezin farklı yerlerine 200'ü aşkın arı kovanı yerleştiriliyor.

Kovanlardaki arılar, çiçeklerin tozlaşmasını sağlayarak bitkilerin çoğalmasına yardımcı oluyor. Bu sayede hem tohumlama çalışmasının daha geniş alanlara yayılması hem de dağın doğal bitki florasının korunması hedefleniyor.

Öte yandan kayak pistlerinden taşlar toplanırken, 8 kilometrelik kısımda çimleme çalışması yürütüldü.

Çalışmalarla pistlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kar tutumu sağlanarak kayak sezonunun uzatılması amaçlanıyor.