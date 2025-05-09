Parçalı Bulutlu 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Çevre
TRT Haber 09.05.2025 12:55

Orman yangınları için farkındalık kampanyası başlıyor

81 ilde bugün düzenlenecek “ORMAN BENİM” kampanyasıyla yeşil vatandaki çöp ve atıklar temizleniyor. Kampanya ile orman yangınlarının önlenmesi ve vatandaşlarda ormanların çevresel atıklarla kirletilmesinin önüne geçilmek için bilinç oluşturulması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, ormanların korunması ve olası yangınlara karşı alınacak tedbirler konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla geçen yıl başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında, bugün Bakan İbrahim Yumaklı’nın da katılımıyla etkinlikler düzenlenecek.

Orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin de etkisiyle orman yangınlarının oluşma riski her geçen gün artarken önleyici stratejiler geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Son 10 yılın yangın istatistiklerine göre ise orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı meydana geliyor. Bu nedenle birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yangınların önlenmesine veya sayılarının düşürülmesine yönelik tedbirlere öncelik verilmesi gerekiyor.

Günümüzde çıkan orman yangınları değişen meteorolojik veriler ve hâkim olan kuraklıklar nedeniyle oldukça masraflı ve riskli bir mücadeleye dönüştü. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü de (OGM) değişen bu şartlara uygun olarak müdahale kapasitesinde ciddi artışlar gerçekleştirdi. Ancak gelinen noktada yüksek enerjili yangınlarda kapasite artışlarına rağmen ormanların yangınlardan zarar görmesini engellemek oldukça güç. Bu nedenle birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de öncelik, yangınların çıkmasına veya sayılarının düşürülmesine yönelik çalışmalar. İşte bu maksatla çok sayıda projeler uygulanıyor.

Orman yangınları için farkındalık kampanyası başlıyor

“ORMAN BENİM” kampanyası da bu çalışmalardan birisi. Toplumsal bir sahiplenme ile başarıya ulaşacağına inanılan kampanya ile toplumsal farkındalık oluşturup, yangın sayılarını ciddi oranda düşürmeyi, böylece mevcut söndürme kapasitesini daha verimli kullanarak toplumumuz için bir tehdit haline dönüşen orman yangınlarının zararlarının en aza indirmesi hedefleniyor.

Yanıcı maddelerin azaltılması hedefleniyor

Yine kampanyayla, orman yangınlarının önlenmesi ve olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi ile vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleyici bilincin oluşması amaçlanıyor. İlki geçen yıl yapılan kampanyada, 81 ildeki ormanlardan 313 ton çöp toplanmıştı.

Orman yangınları için farkındalık kampanyası başlıyor

Bu sene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla İzmir’de ve eş zamanlı olarak 81 ilde gerçekleştirilecek. Kampanyada orman içi ve bitişiğindeki yol kenarlarında yanıcı maddelerin azaltılması hedefleniyor. Kampanyaya 7’den 70’e tüm orman sevdalılarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Kampanya süresince toplanacak çöpler, geri dönüşüme yollanacak.

81 ildeki etkinlik alanlarına Orman Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden ulaşılabilir.

ETİKETLER
Orman Yangını Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
ABD'nin 28 büyük şehri batıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:44
Kütahya'da çatıda yakalanan hırsızlık zanlısı itfaiye merdiveniyle indirildi
13:41
Hakkari-Van kara yolundaki riskli bölgeler tünellerle aşıldı
13:49
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki
12:54
Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklama
13:38
İmamoğlu'nun kamera harddisklerini söken teknik personeli tutuklandı
13:30
Araç kiralama dolandırıcılarına operasyon: 101 gözaltı
SOLOTÜRK, Fırat Üniversitesinin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla gösteri uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, Fırat Üniversitesinin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Kınalıada açıklarında "müsilaj" alarmı
Kınalıada açıklarında "müsilaj" alarmı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ