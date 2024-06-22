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Çevre
AA 22.06.2024 14:48

Muğla Akyaka Kadın Azmağı'nda "çevre dostu" tekneler hizmet verecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Muğla Akyaka Kadın Azmağı'nda faaliyet gösteren gezi teknelerinin elektrikli, çevre dostu teknelere dönüşümünü sağladıklarını bildirdi.

Muğla Akyaka Kadın Azmağı'nda "çevre dostu" tekneler hizmet verecek
[Fotograf: AA]

Özhaseki, Muğla'daki Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi, Akyaka Kadın Azmağı ve Çevresinin Korunma-Kullanma Usul ve Esasları kapsamında, Akyaka Kadın Azmağı'nda faaliyet gösteren teknelerin, elektrikli tekneye dönüşümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda hız kesmeden çalıştıklarını belirten Özhaseki, şunları söyledi:

"2016 yılında hayata geçirdiğimiz proje ile Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Akyaka Kadın Azmağı'nda faaliyet gösteren gezi teknelerinin elektrikli, çevre dostu teknelere dönüşümünü sağladık. Şarj edilerek ya da güneş enerjisiyle çalışan teknelerimizle, suyumuz da havamız da daha temiz, daha berrak bir görünüm kazandı."

Muğla Akyaka Kadın Azmağı'nda "çevre dostu" tekneler hizmet verecek

Bakan Özhaseki, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin biyolojik çeşitliliğini ve çevre değerlerini korumak amacıyla hayata geçirdikleri projenin önemine değinerek, elektrikli teknelerle bölgedeki çevre ve gürültü kirliliğini en aza indirdiklerine dikkat çekti.

Çevreyi koruma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Özhaseki, "Dünya ortak evimiz, dünyamızı evlatlarımız için tertemiz tutacağız. Muğla Akyaka Kadın Azmağı'nda da gezi teknelerinin, çevre dostu, elektrikli teknelere dönüşümüyle güzel bir adım daha atmış olduk. Çevremiz hep temiz, hep yeşil, hep masmavi olacak" ifadesini kullandı.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla
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