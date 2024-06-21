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Yaşam
TRT Haber 21.06.2024 13:18

Yumurtadan çıkan sülünler doğaya salınacakları günü bekliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olan İstanbul'daki Sülün Üretim İstasyonu’nda civcivlerin yumurtadan çıkma süreçleri tamamlandı.

Serhan Sevin
Serhan Sevin
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Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu’nu yeni misafirlerini ağırlamaya başladı.

Sülünler, mart ve nisan ayı sonu itibarıyla yumurtalarını bırakırken civcivler ise haziran ayı boyunca yumurtalardan çıkıyor. 

İlk olarak yumurtalar gelişim makinesine aktarılırken uygun nem ve sıcaklık koşullarında 21 günlük embriyo süreci bu makine içerisinde tamamlanıyor.

Yumurtalar, gelişim makinesinden yine uygun nem ve sıcaklık ayarı olan çıkım makinesine aktarılıyor. 24 ve 25'inci günlerin sonunda civcivler dünyaya gelmeye başlıyor.

Yumurtadan çıkan sülünler doğaya salınacakları günü bekliyor

Gelişim 12 hafta sürüyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tülay Özçelik Aşçıoğlu, civcivlerin yumurtadan çıkar çıkmaz gelişim odalarına aktarıldığını belirtiyor.

“Büyütme odaları belirli sıcaklıkta olan odalardır. Bu kafeslerde su ve yem düzenekleri bulunmaktadır. Civcivler 4 hafta boyunca bu kafeslerde büyümelerini gerçekleştirirler. Sürekli kafeslere basan civcivlerin ayak kaslarının gelişmesi ve ayaklarının yere değmesi açısından son haftayı kumlu odada geçirirler.”

4'üncü hafta sonunda civcivlerin palazhane denilen büyük kümeslere aktarıldığını söyleyen Aşçıoğlu şöyle devam ediyor:

“5'inci haftaya kadar kapalı odalarda ısıtıcılar açıkken sonrasında ısıtıcılar sadece geceleri aktif hale getiriliyor. 7'inci haftadan itibaren ısıtıcılar tamamen kapatılarak palaz sülünlerin dış ortama alışması sağlanıyor. 9'uncu haftadan sonra sülünlerimiz büyümelerini tamamlamış olurken 12'inci haftadan sonra salım işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz.”

Yumurtadan çıkan sülünler doğaya salınacakları günü bekliyor

Salım yapılacak iller her yıl farklılık gösteriyor

Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda kuruluşundan bu yana, 124 bin 584 sülün üretildi. Bunların 112 bin 496 adedi doğaya salındı.

2024 yılında 2 bin 500 adet sülün hedefi ile yola çıkan üretim istasyonu, bu sülünlerin doğal ortama salımını öğrenciler, doğaseverler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştiriyor.

Tülay Özçelik Aşçıoğlu, yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliği konularında farkındalık yaratarak çevre bilincini geliştirmeyi misyon edindiklerinin de altını çiziyor.

Bu yılki salım programında ise İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Osmaniye ve Rize yer alıyor.

Muhammed Enes Ertaş
Muhammed Enes Ertaş
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Yumurtadan çıkan sülünler doğaya salınacakları günü bekliyor
Yumurtadan çıkan sülünler doğaya salınacakları günü bekliyor
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