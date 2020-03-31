Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi'nin (GWEC) 2019'a ilişkin yıllık raporundan yapılan derlemeye göre, fosil yakıtlara nazaran daha temiz ve avantajlı olan rüzgar enerjisi kapasitesinin toplam kurulu güç içindeki artış eğilimi sürecek.

Yeni tip koronavirüs salgınının rüzgar sektörüne etkisi henüz bilinmemekle birlikte rüzgar enerjisi kapasitesine bu yıl sonunda, 76 bin megavat ilave olabilecek.

Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücünde ilk sıralarda yer alan Çin, ABD, Almanya, Hindistan ve İspanya'nın yanı sıra piyasa koşullarının diğer ülkelerde de gelişmesiyle toplam kurulu güç 2019'da bir önceki yıla göre 60 bin 400 megavat artarak 650 bin 557 megavat olarak kaydedildi.

Offshore rüzgarda rekor

Geçen yıl tüm zamanların kurulu güç ilavesi rekoruyla küresel deniz üstü (offshore) rüzgar gücü, 29 bin 136 megavata ulaştı.

İlave kurulu güç 2018'de 4 bin 348 megavat olarak gerçekleşirken, 2019 yılında bu rakam 6 bin 145 megavat olarak kayıtlara geçti.

Karasal rüzgarda Çin, deniz üstünde İngiltere lider

Karasal rüzgar enerjisi kurulu gücünde geçen yıl 23 bin 760 megavat ilave kapasiteyle Çin lider konuma yükselirken, Çin'i, 9 bin 143 megavat ilave kapasiteyle ABD, 2 bin 377 megavat ilave kapasiteyle Hindistan takip etti.

Deniz üstü kurulu güçte Çin, 2019'da 2 bin 395 megavat ilave gerçekleştirdi. Çin'i bin 763 megavat ilave kapasiteyle İngiltere izledi.

Öte yandan, İngiltere 9 bin 723 megavat toplam kurulu güçle ilk sırada yer aldı, bu ülkeyi 6 bin 838 megavat kurulu güçle Çin, 7 bin 493 megavat kurulu güçle Almanya takip etti.