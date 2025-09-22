Kırklartepe Barajı 57 bin 700 dekarlık tarım alanını suyla buluşturacak

Kentte sulu tarım imkanlarının artırılarak bölge çiftçisine kolaylık sağlanması ve çiftçilerin katma değeri yüksek mahsul yetiştirmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü öncülüğündeki yatırımlar devam ediyor.

Bu kapsamda 2020'de Demirözü Barajı Sulama Projesi'nin hayata geçirildiği Bayburt'ta, merkeze bağlı Göldere köyünün yaklaşık 700 metre güneydoğusunda 2017'de yapımına başlanan ve 2021'de su tutan, 21 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Kırklartepe Barajı'nın sulama inşaatı sürüyor.

Yaklaşık 3 yılda bitirilmesi planlanan proje kapsamında 192 kilometrelik boru döşenerek, 57 bin 700 dekar tarım arazisi sulamaya açılacak.

Genellikle hububat ve yem bitkisi üretiminin yapıldığı bölgede, sulama inşaatının tamamlanmasıyla verim ve ürün çeşitliliği artıracak üreticiler, aynı zamanda kurak dönemlerdeki su sorununu da aşacak.