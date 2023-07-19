Açık 30.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Çevre
AA 19.07.2023 16:28

İzmit Körfezi'nde farklı türlerde deniz canlıları görüntülendi

İzmit Körfezi'nde yaşayan deniz canlılarının korunması ve tanıtımı amacıyla yapılan dalışta, mercan, pina, deniz yıldızı, deniz kalemleri ve yumuşakçalar görüntülendi.

İzmit Körfezi'nde farklı türlerde deniz canlıları görüntülendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığınca yürütülen İzmit Körfezi bioçeşitliliğini koruma çalışmaları kapsamında Gebze ilçesine bağlı Eskihisar mevkisinde dalış gerçekleştirildi.

Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile ekibi Murat Kulakaç, Mehtap Akbaş Çiftçi ve Mustafa Atay, Kocaeli Sahil Güvenlik Komutanlığının desteğiyle kıyı şeridinde belirlenen noktalara daldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bölgedeki ekosistemi inceleyen ekip, mercan, pina, deniz yıldızı, deniz kalemleri ve yumuşakçaları görüntüledi. Ceylan ve Büyükşehir Belediyesi yönetimi, birçok türde canlıya ev sahipliği yapan ve ekosistemi bozulmamış bölgenin "Tanıtım Koruma Alanı"na dahil edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"İzmit bölgesinde rastlayamadığımız çok farklı anemonlar var"

Ceylan, deniz canlılarını korumak ve tanıtmak için dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

İzmir Körfezi'nin Eskihisar bölgesinde çok sayıda farklı türün sağlıklı popülasyona sahip olduğunu belirten Ceylan, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birçok alanda proje yürütüyoruz. Eskihisar sahili, özel ekosisteme sahip, türlerin zarar görmediği, teknelerin çok çapalama yapmadığı korunaklı bölge. Çok sağlıklı mercan popülasyonları, pinalar, deniz yıldızları, deniz kalemleri ve yumuşakçalar var. Bu bölgeyi 'Tanıtım Koruma Alanı' altına almak istiyoruz." diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ceylan, İzmit Körfezi'nde bioçeşitlilik çalışmaları gerçekleştirdiklerine değinerek, "Eskihisar bölgesinde sağlıklı ekosisteme sahip bol sayıda anemon türü var. İzmit bölgesinde rastlayamadığımız çok farklı anemonlar var." dedi.

Dalış yaptıkları bölgede "Kaplumbağa Terbiyecisi" eseriyle tanınan Osman Hamdi Bey'in evinin bulunduğuna değinerek, "Osman Hamdi Bey aynı zamanda dünyada su altı arkeolojisinin ilk kazı başkanlığını yapan, su altı kültürel varlıklarının korunması konusunda ilk çalışmaları gerçekleştiren kişidir. Dolayısıyla biz bu çalışmayı kendisine ithaf ediyoruz." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Kocaeli
Sıradaki Haber
Akdeniz Havzası'nda sıcaklık, küresel ortalamadan daha fazla artacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de resmi törenle karşılandı
16:46
Depoda temizlik yaparken sızan gazdan etkilenen 15 iççi hastanelik oldu
16:28
Fransa'da terör ihbarı üzerine tahliye edilen 2 gardan birinde seferler yeniden başladı
16:21
Rusya: Odessa ve Kirovograd'daki Ukrayna ordusuna ait tesisleri vurduk
16:21
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda ek sefer
16:22
Zelenskiy: Ruslar kasıtlı olarak tahıl ticareti altyapısını hedef aldı
İzmit Körfezi'nde farklı türlerde deniz canlıları görüntülendi
İzmit Körfezi'nde farklı türlerde deniz canlıları görüntülendi
FOTO FOKUS
Adana'da klimanın mucidi Carrier anısına tatlı dağıtıldı
Adana'da klimanın mucidi Carrier anısına tatlı dağıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ