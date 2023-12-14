Dünyanın sorunu: İklim değişikliği

Ortalama hava sıcaklıkları son yıllarda arttı, yağışlar azaldı, rüzgarın hızı ve yoğunluğu değişti... Dünya iklim krizi ile karşı karşıya.

İklim değişikliği, küresel bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Çünkü ülkelerin güvenliğini de etkileyen bir faktör. Son 30 yılda yaşanan afetlerin yarısı hava, iklim ve su kaynaklı. Geçtiğimiz elli yılda dünyada kaydedilen afet sayısı ise 11 bin. Maddi kayıp bir tarafta, tam 2 milyon insan söz konusu afetlerde can verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "İklim değişikliği yani bir ülkenin deniz su seviyesi kıyıları varsa yükselmesinin kıyılarda tuzlanması ve ülkedeki turizm sektörünü etkiler. En önce kış turizmini vurur. Sonra deniz, kum ve güneş turizmini vurur yaz aylarında. Kuraklık daha sık kuraklık yaşarız. Ve bunun sonucunda su kıtlığına doğru daha çok gidişat olur. Türkiye zaten yarı kurak bir ülke biraz daha kurak oldu mu tam kurak oluyor” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği-Güvenlik ilişkisi

Araştırmalar bugüne kadar iklim değişikliğinin 3,64 trilyon dolarlık kayba neden olduğunu gösteriyor.

Kadıoğlu, "Az bir su, sudaki değişiklik. Orman yakalarını arttırır. Kene gibi, haşere, böceklerin sayısını arttırır. Bu yağış rejimini değiştirdiği için yağışa bağlı olan işlerde, sulu tarım su ihtiyaçları büyük kentlerde eğer bir de kentler doğru planda almamışsa bunların yanlışlığı, çarpıklığı daha çok yüzümüze vurur. Yani iklim değişikliği sosyo ekonomik göçlerden tutun da, gıda güvencesi, ulusal güvenlik her şeyi etkileyebilen bir şey" dedi.

Türkiye'nin iklim değişikliği hedefleri

İklim değişikliğinin önüne geçmek için en önemli tedbirlerin başında ise emisyon azaltımı geliyor. Bu kapsamda Türkiye sera gazı emisyonlarını azaltma hedefini yüzde 21’den yüzde 41’e çıkardı. 2053’e kadar da net sıfır karbon emisyon hedefi belirledi.

Mücadele bununla da sınırlı değil. "Sıfır Atık" projesi 6 yıldır devrede. Proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde. Amaç atıkları azaltmak, yeniden kullanımı ve geri dönüşümünü sağlamak.

Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için herkese çok iş düşüyor.

Prof. Dr. Kadıoğlu, şöyle devam etti:

"Uygulamada ise en önemli çalışma yapılan sıfır atık projesi. Sıfır atık iklim değişikliğine önemli bir konu. Çünkü iklim değişikliği ile mücadelede bireyler az tüketmeli, geri dönüştürmeli ve yeniden kullanılmalı. Burada amaç sıfır atık sonuçta. Özellikle bireyler su, gıda ve enerjide mümkün olduğu kadar az tüketmeli yeniden kullanmalı, geri dönüştürmesi gerekiyor.

Yerel yönetimler ise enerji politikalarını, yerleşimleri, şehirleşmeyi, şehirlerdeki binanın rengine kadar her şeyi dikkate alması gerekiyor. Yani bir tane binaların yönleri sokakların, caddelerin yönlerinden tutun da binaların üstteki bir bina yaptığın zaman toprağı yok ediyorsunuz bahçeyi. Onu alıp üste koymak, yeşil çatı yapmak gibi, aklınıza gelen her şeyi düşünmemiz gerekiyor."

Kamera: Volkan Yazıcı