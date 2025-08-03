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Çevre
TRT Haber 03.08.2025 10:45

Çevreyi kirletenlere 6 ayda 2,6 milyar TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, çevreyi kirletenlere göz açtırmıyor. 6 aylık süreçte 32 binden fazla yapılan denetimlerde 2,6 milyar TL ceza kesildi. 233 işletmenin faaliyeti durdurulurken, en yüksek ceza deniz araçlarına verildi.

Çevreyi kirletenlere 6 ayda 2,6 milyar TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, sosyal medya hesabından çevre kirliliğine ilişkin bir paylaşım yaptı.

2025 yılının ilk 6 ayında; 32 bin 676 çevre denetimi gerçekleştirildi. 2 milyar 657 milyon TL ceza uygulandı, 233 işletmenin de faaliyetleri durduruldu.

En fazla ceza 939 milyon 510 bin ile deniz araçlarına kesildi. İkinci sırada 564 milyon 157 bin TL ile atık kirliliği, üçüncü sırada da 400 milyon 932 bin TL ile ÇED taahhüt ihlali yer aldı.

Bakanlık, yeşil bir çevre ve masmavi denizler için seferberlik ruhuyla çalışıldığını ve denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sosyal Medya Çevre Kirliliği
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