Denize ulaşan katı atıkların yüzde 80’inden fazlası plastik. Kimyasal ve fiziksel yollarla 5mm’ye kadar küçülen plastikler, “mikroplastik” olarak adlandırılıyor. Doğaya ve insan sağlığına zararlı mikroplastiklerin kaynaklarından biri de moda endüstrisi...

[Fotoğraf: Getty]

Doğaya zararlı mikro plastiklere moda endüstrisi de yol açıyor

Çamaşır makinelerinde yıkanan giysilerinizi düşünün...Onlardan çıkan ancak filtrelenemeyen lifler...Her yıl tekstil kaynaklı olarak yaklaşık yarım milyon ton mikro lif ortaya çıkıyor. Bu liflerin artmasının en önemli nedeni tekstil sektörünü küresel çapta son 15 yılda etkisi altına alan "hızlı moda akımı" kısa ömürlü ve düşük kalitel ürünler. Bu ürünlerdeki mikroplastikler atık sular vasıtasıyla denizlere, okyanuslara ulaşıyor. Plastik atıklara, pet şişelere her ne kadar hassasiyet gösterilse de, çamaşır makinelerinin de mikroplastik oluşumuna yol açıldığı unutuluyor.

[Fotoğraf: Getty]

Makineler yoluyla deniz ve okyanuslara her yıl yarım milyon ton mikroplastik karışıyor. Bu sayı 50 milyar plastik şişeye denk geliyor. Her yıl bu miktarda plastik atık, büyük çevresel etkilere yol açıyor. En büyük endişelerden biri de, mikroplastiklerin besin zinciri yoluyla insanlara ulaşması. Ancak yapılan çalışmalar mikroplastiklerin bu yolla çoktan insanlara ulaştığı yönünde...

Balıklarda en fazla rastlanan mikroplastik tipinin çamaşır makinalarından kaynaklandığı düşünülüyor. Bunun önüne geçmenin yolu ise teknoloji... Yeni teknolojik makinelerle ve filtreleme sistemleriyle mikroplastiklerin engellenmesine çalışılıyor.

Sadece mikroplastikler değil...

Çamaşır makinelerinin göz ardı edilen bir başka çevresel etkisi de, ürünün temizlenmesinde kullanılan su, çeşitli deterjanlar, kimyasal maddeler ve özellik kurutma makinalarının tükettiği enerji. Bu aşamalar da tekstilin toplam çevre yüküne yol açan etkenler.

[Fotoğraf: Getty]