Bu kış soğuk geçecek

Sonbahar sona ererken, kış tüm ağırlığıyla kapıyı çalmaya başladı. Soğuk hava da kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Sonbaharda Türkiye’de hava sıcaklığı yer yer mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre eylül ayında Ege ve Karadeniz Bölgeleri’nin iç kesimlerinde, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgeleri’nin hemen hemen tamamında mevsim normalleri civarında hava sıcaklığı görüldü. Diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Yağış açısından bakıldığında ise eylül bereketli geçti. Türkiye genelinde hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın üzerinde yağış görüldü.

Ekim ayında da yine hava sıcaklığı genel olarak mevsim normallerinde seyretse de zaman zaman artışa geçti. Ancak yağış anlamında bereketsiz bir ay oldu. Yağışlarda normaline göre yüzde 46, geçen yıl ekim ayı yağışına göre ise yüzde 27 azalma meydana geldi.

Peki kış nasıl bir yüzle karşımıza çıkacak? Kar yağışı görülecek mi? Kış mevsiminin nasıl geçeceğini İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir’le konuştuk.

Geçtiğimiz sene kar kuraklığı yaşadık. Bu sene bunu beklemiyoruz. Geçmiş yıllara göre kar yağışı az olsa da yine de etkin bir kar yağışı bekliyoruz. Çünkü yer altı sularımız için yağan yağmur yeterli değil. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir

Barajları dolduracak kadar yağış görülebilir

Kış mevsiminin bu yıl ılıman ama geçen yıla göre daha soğuk geçeceğini ifade ederek sözlerine başlayan Dr. Özdemir, “Soğuk hava derken günlerce yağan kar veya yağmur şeklinde değil... İstanbul’da aralık, ocak ve şubatta bir-iki gün sürecek özellikte kar yağışları bekliyoruz” diyor.

Kuraklık endişelerinin arttığı son aylarda, önümüzdeki kış aylarında kar yağışıyla bu açığın kapanıp kapanmayacağı merak konusu. Anadolu’da ise özellikle yüksek kesimlerde istenilen kar yağışının görüleceğinin altını çizen Dr. Özdemir, “Aralık ayında soğuk havanın Türkiye genelinde etkili olmasını bekliyoruz. Ne kadar yağış alabileceğimizi ise önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Ancak ben bu kıştan ümitliyim. En azından barajlarımızı dolduracak kadar yağış alma ihtimalimiz yüksek” diye sürdürüyor sözlerini.

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Bu noktada önemli olanın kar yağışı olduğuna dikkat çeken Dr. Özdemir, sebebini ise şöyle açıklıyor:

“Çünkü kar yağışını etkin bir şekilde aldığımız takdirde toprak da suya doyacaktır. Geçtiğimiz sene kar kuraklığı yaşadık. Bu sene bunu beklemiyoruz. Geçmiş yıllara göre kar yağışı az olsa da yine de etkin bir kar yağışı bekliyoruz. Çünkü yer altı sularımız için yağan yağmur yeterli değil. Yağmur yüzeyden akıp gittiği için toprağın belli bir miktarına kadar geçiyor ve buharlaşma fazla oluyor. Kar yavaş yavaş eridiği için toprağın derinliklerine kadar inebiliyor.”

Ekstrem hava olayları görülebilir

Kış mevsiminin bu sene kendini hissettirmesi beklense de güneyden esen rüzgarlarla zaman zaman sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerine çıkması da bekleniyor.

Kış mevsiminde en fazla merak edilen konulardan biri de ekstrem hava olaylarının yaşanıp yaşanmayacağı… Dr. Özdemir, önümüzdeki günlerde bu tip hava olaylarının yaşanabileceğini söyleyerek, “İç bölgelerde Bolu ve Düzce gibi yerlerde kar yağışı görülecek. Bu kar yağışından zaman zaman da olsa kara yolları etkilenebilir, olumsuzluk yaşanabilir” diyor.

Bu kış mevsiminde de her yıl olduğu gibi Doğu Anadolu’da, Karadeniz’in ve Güney Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı görülmesi beklentiler arasında.