Aile Bakanlığı ve THY iş birliğiyle atık kağıt ve kumaşlar tekrar işlenecek

THY'nin Yeşilköy'deki Genel Müdürlük Binası'nda düzenlenen törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat protokole imza attı.

İmza töreninde konuşan Göktaş, Türkiye'ye ve topluma örnek olacak çok değerli bir iş birliğine imza attıklarını söyledi.

THY'nin engelli, yaşlı, kadın, çocuk, aile, şehit yakını ve gazilere yönelik yürüttükleri pek çok çalışmada her zaman yanlarında olduğunu belirten Göktaş , "Bu protokol THY ile geçmişte kurduğumuz bu güçlü iş birliğinin yeni ve anlamlı bir adımıdır. Başlatacağımız 'Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi' ile hem çevreyi koruyan hem de engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın üretkenliğini, aktif hayata katılımını güçlendiren örnek bir model ortaya koyuyoruz." dedi.

Ahmet Bolat başta olmak üzere sürece katkı sunan herkese teşekkür ettiğini söyleyen Göktaş, sosyal hizmetlerin Türkiye'nin refahını ve sürdürülebilir geleceğini inşa eden temel bir unsur olduğuna dikkati çekti.

Göktaş, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi ve ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini belirterek, "Yürüttüğümüz çalışmalarla sadece bireylere destek sunmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın becerilerini güçlendirerek, kendi ayakları üzerinde durmalarını ve topluma daha etkin katkı sunmalarını sağlıyoruz. Ayrıca üretkenliklerini artırmalarına ve hayatlarının her alanında daha bağımsız, daha güçlü bireyler olarak toplumun gelişimine katkı sunmalarına imkan tanıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirdikleri her bir projeyi, politikayı, bu anlayışla şekillendirdiklerini dile getiren Göktaş, bu anlamda Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"nin de toplumsal bilinci dönüştüren bir milat olduğunu ifade etti.

Göktaş, çocuklardan yaşlılara kadar her bireyin katıldığı bu hareketin kısa sürede sınırları aşarak bütün dünyaya ilham veren küresel bir seferberliğin öncüsü olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

"İmzalayacağımız bu protokol kapsamında yürüteceğimiz projenin de bu seferberliğe, yeni bir güç katacağına inanıyorum. Bu doğrultunda Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi iki temel amaca hizmet ediyor. Birincisi, kaynakları verimli kullanmak ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmak. İkincisi, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın üretkenliğini artırmak, becerilerini geliştirmek ve hayata daha güçlü şekilde katılmalarını sağlamak. THY'nin kumaş ve kağıt gibi atık malzemelerini, merkezlerimizde yeniden değerlendirerek bu amaçlar doğrultusunda toplumsal dönüşüme öncülük edeceğiz."

Bakan Göktaş, projeyi ilk olarak Ankara ve İstanbul'daki huzurevleri ile engelsiz yaşam merkezlerinde başlatacaklarını, daha sonra Aile Destek Merkezileri (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezilerini (SODAM) dahil ederek farklı illerde yaygınlaştıracaklarını belirtti.

"Sadece bugünü değil geleceği de inşa ediyoruz"

Üretilen her tasarımın vatandaşlara dokunan bir emek, çevreyi koruyan bir adım ve her kesimi kucaklayan bir vizyonun sembolü olacağını anlatan Göktaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"2025 Aile Yılı ile başlayan 'Aile ve Nüfusun 10 Yılı' vizyonu ile devam edecek bu çalışmalar, ülkemizin geleceğini şekillendiren sosyal ve çevresel politikaların güçlü dayanakları olacak. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, çevreye saygılı, insana değer veren, kapsayıcı politikalar hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bizim için her bireyin, yaşına, engeline, koşullarına bakılmaksızın, potansiyelini ortaya koyabilmesi ve değer üretmesi en temel hedeflerden biridir. Bu gibi sosyal sorumluluk projeleriyle esasında, sadece bugünü değil, geleceği de inşa ediyoruz. Bu anlamda iş birliğimiz, ülkemiz için, özellikle de engelli ve yaşlı bireylerimiz için büyük bir kazanımdır. Aynı zamanda kamu ile özel sektörün güçlerini birleştirdiğinde ortaya nasıl güçlü bir sosyal etki çıkabileceğinin somut bir yansımasıdır. Evlatlarımıza bırakacağımız en güzel miraslardan biri de toplumsal dayanışmayı güçlendiren bu ortak çabadır."

Bakan Göktaş, uluslararası boyutları olan kurumların bu tarz sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmesinin Türkiye'nin küresel ölçekteki itibarı ve toplumsal kalkınma hedefleri açısından da son derece kıymetli olduğunu kaydetti.

Bolat: "Hem ülkemize hem de toplumumuza büyük değer katacağına inanıyoruz"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ise yalnızca sürdürülebilirlik alanında değil, toplumsal fayda açısından da örnek teşkil edecek bir projeyi başlattıklarını söyledi.

Protokole imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolat, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi, operasyon süreçlerimizde kullanım ömrünü tamamlayan kumaş, deri, kağıt gibi malzemeleri geri kazanmamıza, kaynaklarımızı daha verimli kullanmamıza imkan tanırken aynı zamanda Bakanlığımıza bağlı yaşam merkezlerinden hizmet alan bireylerin de üretim süreçlerine aktif katılımına fırsat tanıyacak. Bu iş birliğinin hem ülkemize hem de toplumumuza büyük değer katacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda Bolat, Bakan Göktaş'a üzerinde adının bulunduğu model uçak hediye etti.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Madak, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Bakanlık ve THY'nin yetkileri katıldı.

Proje kapsamında THY tarafından güvenli koşullarda ilgili merkezlere ulaştırılacak ürünler, Bakanlığa bağlı Engelsiz Yaşam Merkezlerinden hizmet alan özel gereksinimli bireyler, huzurevi sakinleri ile ADEM ve SODAM hizmet alanlar tarafından markanın kurumsal standartlarına uygun şekilde değerlendirilecek.

Gökyüzündeki yolculuğunu tamamlayarak yeniden şekil alan ürünler daha sonra sosyal fayda amacıyla satışa sunulacak. Böylece hem sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı sağlanacak hem de özel gereksinimli bireyler, huzurevi sakinleri ile ADEM ve SODAM'lardan hizmet alanların sosyal hayata katılımı güçlendirilecek.