Çevre
TRT Haber 07.08.2025 08:25

5 yılda 34 milyondan fazla fidan toprakla buluştu

Türkiye’de 2019 yılından beri 11 Kasım ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlanıyor. 5 yılda 34 milyon 733 bin fidan toprakla buluştu. 40 bin hektardan fazla alan ağaçlandırıldı. Bu kapsamda Çorum’da 1 saat içinde dikilen 303 bin 150 fidanla da rekor kırıldı.

[Fotograf: AA]

Yaz aylarında yaşanan orman yangınları Türkiye’nin akciğerlerini tahrip ediyor. Kasıtlı çıkarılan yangınların sorumluları yakalanıp yargı önüne çıkarılırken, yanan bütün alanlarda da yeniden ağaçlandırma çalışmaları yürütülüyor.

Kamuoyunda, ormanlar konusunda oldukça yüksek bir hassasiyet var. Yangın söndürme çalışmalarına gösterilen yakın ilgiye ek olarak, yanan alanların yeniden ağaçlandırılması hatta daha fazla ağaç dikilmesi konusunda özellikle sosyal medyada çağrılar yapılıyor, kampanyalar düzenleniyor.

11 Kasım Ağaçlandırma Günü

2019 yılında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 11 Kasım, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanları korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir ülke bırakmak için ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ ilan edilmişti.

Genelge ile 11 Kasım, Türkiye için adeta ağaç dikme bayramı haline getirilirken, Türk Devletleri Teşkilatı aracılığıyla Türk dünyasına da yaygınlaştırılma çalışmaları yapıldı.

Geleceğe Nefes

2019 yılındaki ilk kutlamalar ‘Geleceğe Nefes’ teması ile gerçekleştirildi ve 11 milyon fidan dikilmesi planlandı. Ancak vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle dikilen fidan sayısı 13 milyon 791 bini aştı. 2023 ayrı noktada fidan dikimi yapıldı, 19 bin 326 hektar alan yeşillendirildi.

2020’de ise ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ teması ile bin 52 farklı konumda, 5 bin 230 hektar alanda 4 milyon 446 bin fidan dikimi yapıldı. Covid 19 pandemisi koşullarında gerçekleştirilmesine rağmen, Ankara Çubuk’taki dikime 50’den fazla yabancı ülke temsilcisi katıldı. ‘Dünyaya Nefes’ ayağını gerçekleştirebilmek için ayrıca 3 kıta 28 ayrı ülkede 50 bin fidan da aynı gün toprakla buluşturuldu.

69 ülke 190 yabancı katılımcı

2021’de uluslararası katılımla kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ne, 69 ülkeden 190 yabancı davetli katıldı. 1 yabancı başbakan ve 17 yabancı bakan ile 50 büyükelçi ile 6 uluslararası kuruluş temsilcisi ağaç dikti. 81 ilde bin farklı noktada 5,2 milyon fidan toprakla buluşturulurken, 5 bin 784 hektar alan ağaçlandırılmış oldu.

Her vatandaşa 3 fidan

2021’in yaz aylarında Türkiye ciddi orman yangınları ile günlerce mücadele etmişti. Yanan alanların yeniden orman haline getirilmesi için 252 milyon fidan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde toprakla buluşturuldu. Her 1 Türk vatandaşı için 3 fidan dikilmiş oldu.

2022’de Türk Dünyasında

2022 yılında ‘Türkiye Yüzyılına Nefes’ temasıyla kutlanan 11 Kasım’da Ankara’da 15 Temmuz Müzesi yanındaki alan AOÇ Millet Ormanı olarak belirlendi. 2 bin 23 metrekarelik alan üzerine ‘Türkiye Yüzyılı’ logosu oluşturuldu. 81 ilde bin 23 farklı konumda, 4,2 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

2022 aynı zamanda Türk dünyasında da 11 Kasım Ağaçlandırma Günü’nde Türk Devletleri Teşkilatı’nın Semerkant’taki toplantısı nedeniyle Macaristan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan da kutlamalara dâhil oldu. Semerkant Registan Meydanında fidan dikimi yapıldı.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında

2023’te Türkiye Cumhuriyeti 100’üncü yaşını kutladığı için, tema ‘Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes’ olarak belirlendi. 81 ilde ‘Cumhuriyet Ormanları’ kuruldu. Cumhuriyetin 100’üncü yılında, 100 kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşuna 100 adet fidan hediye edildi.

81 il, 922 ilçede oluşturduğumuz 2023 konumda, vatandaşlar tarafından 5 milyon 2023 adet fidanı toprakla buluşturduk.

Gazze unutulmadı

2024 yılında ise 11 Kasım, dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlara ve insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla, ‘Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes’ denilerek kulandı. Bu kapsamda Gazze’deki katliamdan etkilenen ve Türkiye’ye getirilen çocuklar da törenlere katıldı. 4 hektar alanda 8 bin fidanla ‘Gazze Hatıra Ormanı’ oluşturuldu. 81 ilde 723 farklı konumda 238 bin 782 kişinin katılımıyla, bin 183 hektar alanda 2 milyon 29 bin fidan dikimi yapıldı.

Ayrıca Türk Uzay ve Havacılık Sanayi AŞ’ye (TUSAŞ) düzenlenen hain terör saldırısında kaybedilen 5 şehidin adına fidan dikimi yapıldı.

Çorum'da fidan dikme rekoru kırıldı

2019 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na giren bir dikim de yapıldı. Çorum-Celilkırı mevkiinde 150 hektar alanda 3 bin kişinin katılımıyla 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikimi yapıldı. Bu, ‘Tek Konumda Sınırlandırılmamış Sayıda Bir Ekip Tarafından, 1 Saat İçinde, En Çok Dikilen Fidan Rekoru’ olarak tescil edildi.

