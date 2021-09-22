Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan TEKNOFEST, bu yıl da kapılarını dünyanın dört bir yanından ziyaretçilere açtı.

Etkinlikte binlerce genç hayallerini gerçekleştirmek için teknoloji yarışlarına katılıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da (YTB) yurt dışında yaşayan gençlerin havacılık, uzay ve teknoloji alanlarında dünyada sayılı festivallerden biri olan TEKNOFEST'te yer almasını sağladı.

Farklı ülkelerden TEKNOFEST'e katılım

YTB, başvuruların ardından yaptığı değerlendirme sonucunda yurt dışında havacılık, uzay ve mühendislik bilimleri alanlarında başarılı olan gençleri festivale dahil etti.

[Fotoğraf: İHA]

Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya ve Hollanda’dan başarılı Türk vatandaşı ve mavi kartlı 37 genç, festivale katılarak Türkiye’nin teknoloji hamlesine şahitlik etti.