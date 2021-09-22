Yurt dışındaki gençler de TEKNOFEST'te yerlerini aldı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteğiyle yurt dışında yaşayan havacılık, uzay ve mühendislik bilimleri alanlarında başarılı gençler, TEKNOFEST'e katıldı.
Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan TEKNOFEST, bu yıl da kapılarını dünyanın dört bir yanından ziyaretçilere açtı.
Etkinlikte binlerce genç hayallerini gerçekleştirmek için teknoloji yarışlarına katılıyor.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da (YTB) yurt dışında yaşayan gençlerin havacılık, uzay ve teknoloji alanlarında dünyada sayılı festivallerden biri olan TEKNOFEST'te yer almasını sağladı.
Farklı ülkelerden TEKNOFEST'e katılım
YTB, başvuruların ardından yaptığı değerlendirme sonucunda yurt dışında havacılık, uzay ve mühendislik bilimleri alanlarında başarılı olan gençleri festivale dahil etti.
Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya ve Hollanda’dan başarılı Türk vatandaşı ve mavi kartlı 37 genç, festivale katılarak Türkiye’nin teknoloji hamlesine şahitlik etti.
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