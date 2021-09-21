Önce sanal hasta ürettiler ardından da onu uzaktan ameliyat ettiler.

Projenin mimarı; Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Mürsel Haspulat ve tıp öğrencisi Funda Karagöz. Amaç, sağlık alanında hatayı en aza indirmek ve tıp eğitiminin kalitesini artırmak.

TEKNOFEST'te tanıtımı yapıldı

Projenin TEKNOFEST'te tanıtımı yapıldı. Projeyle ilgili bilgi veren İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Dr. Mürsel Haspulat, "Eğitim açısından önemli çünkü güvenlik sistemi geliştirmiş oluyoruz. Sağlıkta standardizasyon sağlayacak ve bunu da eğitimin en deneyimli sunucu versiyonu olan artırılmış gerçeklikle hologram hastalar üzerinde yapıyoruz" dedi.

"Tokyo'daki ameliyata müdahale edip destek sağlayabilecek"

Projeyle farklı mekanlardan eş zamanlı çalışmanın da münkün olacağını söyleyen Dr. Mürsel Haspulat, "Bu sistemi kullandığımızda özellikle 5 gözlerinden de, buradan Tokyo'daki ameliyata müdahale edip canlı destek sağlayabilecek. Bu gözlükler kullanıldığında bu da mümkün olacak" açıklamasını yaptı.

Tıp öğrencisi Funda Karagöz ise, "Biz bu sistemin sayesinde tüm öğrencilerin pratik eğitimlerinde yeterli olmasını, her türlü olayı deneyimlemesini istiyoruz" dedi.

Kadavra kullanım ihtiyacını azaltıyor

Projenin geçmişi 2017'ye dayanıyor. Önce sanal hasta ile başlayan projeye şimdi de sanal ameliyat eklenmiş. Proje, tıp eğitiminde kadavra kullanım ihtiyacını da azaltıyor.

Sanal hastayı ameliyat etmek için İnternet bağlantısı, özel bir gözlük ve programa bağlanmak yeterli.

Böylece tecrübe sağlanırken, hata payı azalıyor.

