YouTube Kids'in Türkiye tanıtım toplantısı yapıldı.

Çocukların dijital dünyada eğlenmesini, keşfetmesini, öğrenmesini daha güvenli hale getirip yerel içeriklerle destekleyen YouTube Kids, ebeveynlere çocuklarının bu dijital deneyimini özelleştirmek için kullanımı kolay denetim araçları sunuyor.

13 yaş altı çocuklar için geliştirilen YouTube Kids, YouTube'dan ayrı bir web sitesi, Android ve İOS cihazlar için ayrı bir mobil uygulaması olan bir video izleme platformu olarak öne çıkıyor.

İçerikler yaş grubuna göre kategorilere ayrıldı

YouTube Kids'in içerik havuzu, yaş grubuna göre 4 yaş altı, 5-7 yaş arası ve 8-12 olarak kategorize edildi. Çocukların sağlıklı dijital alışkanlıklar edinmesine destek olan uygulama, Türkiye'deki çocukların yakından tanıdığı Sevimli Dostlar, Kral Şakir, Pepee ve Niloya gibi yerel ve kültürel olarak duyarlı ve alakalı içeriklerle ailelerle buluşuyor.

Türkçe YouTube Kids'e Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarından veya web tarayıcı ile "https://www.youtubekids.com" adresinden ulaşılabiliyor.

"Çocuklarımızın zararlı içeriklerin etkilerinden korunması son derece önemli"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, toplantıda yaptığı konuşmada, çocukların ve gençlerin internetin ve ilgili dijital teknolojilerin ana yararlanıcılarının başında geldiğini belirterek, "Yapılan araştırmalara baktığımızda küresel ölçekte her 3 internet kullanıcısından 1'inin 18 yaşından küçük olduğunu görüyoruz. Bilgi teknolojilerinin ve internetin bu kadar kolay ulaşılabilir hale gelmesi, bilinçli kullanılmadığı takdirde özellikle çocuklar ve gençler üzerinde bazı olumsuz etkileri yaratabiliyor. Bu etkileri en aza indirmek için hepimize çok önemli görevler düşüyor" dedi.

Youtube Kids ve https://t.co/vteZ9fcgwl ile @BtiDerResmi'in iş birliğinde düzenlenen Çocuk Güvenliği Bağışı Lansmanı programına katıldık.



Proje ile birlikte bir süredir ABD ve Avrupa’da aktif olan YouTube Kids de artık ülkemizde kullanıma açıldı.

https://t.co/yFWYXdIHIW pic.twitter.com/ZhZIY9uugf — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) April 21, 2021

"Kötü niyetli kişilerin ürettikleri içeriklerin çocuklara erişme ihtimali artıyor"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da çocukların artan oranda ekran karşısında geçirdikleri süre sebebiyle ebeveynlerin kontrolünün zorlaştığını dile getirdi.

Bu durumun risk ve tehlikeleri beraberinde getirdiğine değinen Karagözoğlu, "Kötü niyetli kişilerin ürettikleri içeriklerin çocuklara erişme ihtimali artıyor. Bu noktada devlet kurumlarının alacağı önlemler kadar teknoloji şirketleri, sosyal medya platformları, video paylaşım siteleri ve dijital oyun şirketlerinin de güncel duruma göre çocukları koruyucu ve eğitici yeni tedbirler geliştirmesi ve çocukların maruz kaldıkları olumsuz içeriklerle ilgili kolaylıkla bildirimde bulunmalarını sağlamaları gerekiyor" diye konuştu.