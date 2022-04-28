Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yılın ilk güneş tutulması cumartesi gerçekleşecek
[Fotoğraf: AA]
Bu yılın ilk güneş tutulması, cumartesi günü evrensel saatle (UTC) 18.45'te gerçekleşecek.
Forbes'in haberine göre, parçalı güneş tutulması evrensel saatle 20.41'de yüzde 54'lük maksimum kararmaya ulaşacak.
Antarktika ve Güney Amerika'da izlenebilecek 2022'nin ilk güneş tutulması yaklaşık 4 saat sürecek.
Çoğunlukla Şili'nin batı kıyısında görülecek parçalı güneş tutulması sırasında, gün batarken nadir görülen "boynuzlu güneş" görüntüsü oluşacak.
Parçalı güneş tutulmasının ardından 16 Mayıs'ta "Kanlı Ay" olarak da bilinen tam ay tutulması gerçekleşecek.
Bir sonraki parçalı güneş tutulması ise 25 Ekim'de meydana gelecek.
Etiketler: Uzay Çalışmaları Antarktika
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