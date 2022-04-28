Tam bağımsız bir Türkiye vizyonuyla TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilen Teknoloji Yarışmaları yeni rekorlara koşuyor.

Teknoloji üreten, dünyanın en büyük teknoloji ailesi TEKNOFEST’te bu yıl 40 ana yarışma 99 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara 149 binin üzerinde takım 500 binin üzerinde yarışmacı rekor bir katılımla başvuruda bulundu.

Başvuru süreci devam eden yarışmaların da tamamlanmasıyla birlikte rekorunu tazeleyecek olan TEKNOFEST, Teknoloji Yarışmalarıyla 5'inci yılında da hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve öz güvenli projelerine sahne olmaya devam ediyor.

Tüm zamanların en büyük başarısı

Her yıl bir önceki yıla göre katlanarak büyüyen bir ilgi, merak ve heyecanla takip edilen Teknoloji Yarışmaları 2018 yılında ilk kez düzenlenmiş ve 14 farklı kategorideki teknoloji yarışmalarına 4333 takım başvuruda bulunmuştu.

2019 yılında 19 farklı kategorideki teknoloji yarışmasına 17 bin takım, 2020 yılında da 21 teknoloji yarışmasına 20 bin 197 takım başvuru yapmıştı.

Geçtiğimiz 2021 yılında ise 35 farklı kategorideki teknoloji yarışmasına 45 bin takım başvuruda bulunarak milyonların gönlünde taht kuran TEKNOFEST kendi rekorunu kırmıştı.

Bu yıl ise henüz başvuru süreçleri tamamlanmayan yarışmalara rağmen yüzde 231 artış yaşanan, Türkiye’nin ayakları yere basmayan tek festivali TEKNOFEST, tüm zamanların en büyük başarısını elde etti.

TEKNOFEST tam bağımsız bir Türkiye vizyonuyla

Milli Teknoloji Hamlesi'nde biz de varız diyen, teknoloji sevdalısı gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürerek bayrağı en yükseğe taşıyor.

TEKNOFEST Karadeniz kapsamında Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları arasında roketten otonom sistemlere, tarımdan su altı sistemlerine, insansız hava araçlarından yapay zekâya kadar teknolojinin her alanında yarışma bulunuyor.

2021 yılından farklı olarak bu yıl Hyperloop Geliştirme Yarışması, Dikey İnişli Roket Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmaları ve Çip Tasarım Yarışması ilk kez düzenleniyor.

6 Milyon TL'nin üzerinde ödül veriliyor

Teknoloji yarışmalarına ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviye ile mezun seviyesi dahil teknoloji meraklısı tüm gençler katılabiliyor.

Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl 12 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği, TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 6 Milyon TL'nin üzerinde ödül veriliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında milli mücadelenin başladığı şehir Samsun’da, Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek.

TEKNOFEST 2022 heyecanına ortak olmak isteyenler, birbirinden farklı teknoloji yarışmalarına https://teknofest.org/tr/competitions adresini ziyaret ederek başvurabilecek.