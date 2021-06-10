2021 yılının ilk, 21'inci yüzyılın ise 16'ncı Güneş tutulması bugün gerçekleşiyor.

Ay, Güneş'in yüzde 90'ını kapatıyor

Kanada'dan Sibirya'ya kadar, yaklaşık 500 kilometre genişliğindeki şerit üzerinde meydana gelen tutulma en çok Kanada'nın kuzeybatısından, Rusya'nın kuzeyinden, Grönland'ın kuzeybatısından ve Kuzey Kutbu'ndan izlenebiliyor.

Sınırlı bir alanda gözlemlenebilen tutulma, Avrupa'da sadece Fransa'nın kuzey kentlerinden ve İngiltere'den görülebilecek.

Tutulma sırasında Ay, Güneş'in yüzde 90'ını kapatıyor. Kalan kısmında ise ateş çemberini andıran ince ve parlak bir halka oluşuyor.

Bu nedenle tutulma "Ateş Çemberi" olarak adlandırılıyor. Gök bilimcilere göre tutulma sırasında Güneş, Yıldız Savaşları filmindeki gibi görünüyor.

