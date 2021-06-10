Yılın ilk Güneş tutulması: Ateş Çemberi
Kuzey yarımküre bu yılın ilk Güneş tutulmasına tanık oluyor. Tutulma sırasında Güneş üzerinde ortaya çıkan görüntü nedeniyle, gök bilimciler tutulmayı "Ateş Çemberi" olarak adlandırıyor.
2021 yılının ilk, 21'inci yüzyılın ise 16'ncı Güneş tutulması bugün gerçekleşiyor.
Ay, Güneş'in yüzde 90'ını kapatıyor
Kanada'dan Sibirya'ya kadar, yaklaşık 500 kilometre genişliğindeki şerit üzerinde meydana gelen tutulma en çok Kanada'nın kuzeybatısından, Rusya'nın kuzeyinden, Grönland'ın kuzeybatısından ve Kuzey Kutbu'ndan izlenebiliyor.
"Ateş Çemberi" tutulması dünyanın farklı noktalarından izleniyor. https://t.co/UDlFRyoNwl— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 10, 2021
Sınırlı bir alanda gözlemlenebilen tutulma, Avrupa'da sadece Fransa'nın kuzey kentlerinden ve İngiltere'den görülebilecek.
Tutulma sırasında Ay, Güneş'in yüzde 90'ını kapatıyor. Kalan kısmında ise ateş çemberini andıran ince ve parlak bir halka oluşuyor.
Bu nedenle tutulma "Ateş Çemberi" olarak adlandırılıyor. Gök bilimcilere göre tutulma sırasında Güneş, Yıldız Savaşları filmindeki gibi görünüyor.
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