Ay, Güneş ile Dünya arasına girecek, Güneş ışınlarını tamamen kapatacak.
Şili ve Arjantin'e turist akını
Yılın ikinci güneş tutulması 2 Temmuz'da Türkiye saatiyle 21.01'de başladı.
"Tam güneş tutulması" olarak gerçekleşen tutulma, Güney Amerika'dan izlendi. Tutulma 23.44'te sona erdi.
Gökbilimciler ve astronomi meraklıları heyecanla bu muhteşem gök olayını bekledi.
Şili ve Arjantin, bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen binlerce turistin akınına uğradı.
Ay, Güneş'in ışınlarını örtüyor
Tam güneş tutulmasında, Ay, Güneş'in Dünya'dan disk halinde görünen ışığını tümüyle örtüyor.
Güneş'in çok parlak olan ışığı Ay'ın karanlık gölgesi ile kapanıyor.
Kaynak: TRT Haber