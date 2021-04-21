Koronavirüs salgını, çalışma ve eğitim hayatındaki alışkanlıkları değiştirdi.

Yüz yüze görüşmeler, geniş katılımlı iş toplantıları yerini video konferans yöntemine bıraktı. İhtiyacın artması yerli çözümü de hızlandırdı.

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Burak İnner, “En büyük avantajımız tamamen Türkiye'de yerli imkanlarla olduğu için bire bir biz talep edilen hizmet neyse onun üzerinde çalışarak bu yazılımı geliştirebiliriz. Yeni modeller ekleyebiliriz, tamamen talebe bağlı. Sektördeki ihtiyaçlara göre geliştirmeye devam edilecek” diyor.

Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi sağlıyor

Sistem, gerçek zamanlı sesli ve görüntülü iletişim kurulmasını sağlıyor. Sektörlerin ihtiyaçlarına göre güncellenebiliyor.

"Ultra HD" olarak bilinen yüksek görüntü kalitesine imkan veriyor. Tüm cihazlardaki tarayıcılar üzerinde çalışıyor.

Şirket yetkilisi Onur Apaydın ise, “Herhangi bir eklenti indirmeden karşı tarafın, karşı taraf bir eğitim kurumu olabilir, bir hukuk bürosu olabilir, bir sağlık kuruluşu olabilir, bu kuruluşlara direkt olarak bağlanabiliyor” sözleriyle sistemi anlattı.

KOSGEB desteği aldı

Yazılım, Kocaeli Üniversitesi ile Teknopark'taki bir firmanın ortak çalışması olarak geliştirildi. Proje, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Başkanlığı'ndan 350 bin lira hibe aldı.

Çalışma, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması riskini de ortadan kaldırmayı amaçlıyor.