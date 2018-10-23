Yerli üretim fırlatma sistemi ve bomba atar Ankara'da sergileniyor

Havacılık ve savunma sanayisinin yerli üretimleri, Ankara'da düzenlenen "4'üncü Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri"nde yabancı yatırımcıyla buluştu.

Fuarda dikkat çeken yerli üretimlerden biri de elektromanyetik fırlatma sistemi ŞAHİ 209.

Milli Piyade Tüfeklerine takılabilen yerli üretim bomba atar geliştirildi. Detayları Ata Savunma Pazarlama ve Satış Müdürü Kerem Ersoy @trthaber’e aktardı. pic.twitter.com/Gksuw28UFF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Ekim 2018

Testleri başarıyla geçen ŞAHİ 209, baruta ihtiyaç duymuyor. Taktik modelinin üretimiyle birlikte sahada Mehmetçiğin kullanımına hazır hale gelecek.

Bir diğer dikkat çeken ürün, piyade tüfeklerine de entegre edilebilen bomba atar. Hem sağ hem sol taraftan takılabilen bomba fişeği, bağımsız olarak piyade tüfeğiyle de kullanılabiliyor.

Bomba atar, bu özellikleriyle mevcut ürünlere üstünlük sağlıyor. 300 metre menzile sahip bomba atar, ilk etapta 8 bin adet üretilecek ve Mehmetçiğin hizmetine sunulacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde Hacettepe Üniversitesi Beykent Kampüsünde düzenlenen fuar, 25 Ekim'e kadar ziyarete açık.

Kaynak: TRT Haber