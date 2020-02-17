Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), otomobilin gelişim süreciyle ilgili Twitter'dan bir video yayımladı.

Videoda, yerli otomobilin bilgisayar ortamında simüle edilerek test edilme süreci anlatıldı.

Buna göre, savunma ve havacılık sanayiinde yetişmiş uzmanlar önderliğinde geliştirilen model, tehlikeli manevraları riske girmeden gerçekleştirilmesini sağlıyor. Böylece otomobil üzerinden test edilebilecek taşıt dinamiği, sürüş değerlendirme veya aktif güvenlik sistemleri teknolojileri otomobilin fiziksel prototip sürecinden önce deneyimleniyor, test ve geliştirme ortamı kuruluyor.

Yerli firmalar tarafından oluşturulan test sistemi sürekli güncelleniyor

Sistemin alt yapısı, yerli girişim firmaları ile birlikte oluşturulurken, kullanılan taşıt modeli ise TOGG'un tasarladığı otomobilin özelliklerini içeriyor. Otomobilin geliştirme sürecinde kullanılan bu model, sürekli güncellenerek en son haliyle test ve geliştirme mühendislerinin kullanımına sunuluyor.

Test süreleri ve maliyetler düşürülüyor

Böylelikle geliştirme sürecinde optimizasyon yapılması sağlanıyor. Hem test süreleri hem de maliyetler düşürülüyor.