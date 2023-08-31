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Bilim Teknoloji
AA 31.08.2023 12:11

Yerli lojistik robot "TARQAN" TEKNOFEST'te vitrine çıktı

Türk mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, bir tona kadar ağırlık taşıyabilen lojistik robot TARQAN, Ankara'daki TEKNOFEST'te görücüye çıktı.

Yerli lojistik robot "TARQAN" TEKNOFEST'te vitrine çıktı
[Fotograf: AA]

TEKNOFEST'te, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli ürünler sergileniyor. Bunlardan biri de lojistik robot TARQAN oldu.

194 milimetre yüksekliğe sahip ve sınıfının en incesi olarak tanımlanan robot, fulfilment (bir ürünün müşteriye teslimine kadar olan sürecin tamamı) depolarındaki hız ve verimliliği artırmak üzere geliştirildi.

OPLOG firması tarafından üretilen robot, depo içi verimliliği yüzde 400'e kadar çıkarıyor ve geleneksel depolarda karşılaşılan insan kaynaklı sipariş toplama hatalarını yüzde 99,99 azaltıyor. Toplama hızını da geleneksel depo süreçlerine kıyasla 3 kat artıran TARQAN, ürünlerin tüketicilere eksiksiz ve zamanında ulaşmasını sağlıyor.

Yerli lojistik robot "TARQAN" TEKNOFEST'te vitrine çıktı

"Lojistik artık önemli bir rekabetçi güç"

Firmanın Kurucusu ve Genel Müdürü Halit Develioğlu, 10 yıldır lojistik alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Yerli ve milli üretimin önemine dikkati çeken Develioğlu, "Lojistik, artık satılan malların teslimi değil, gerçekten satışların gerçekleştirilebilmesi için önemli bir rekabetçi güç. Bu güçle ülkemizi kuşatabilmek için biz de milli teknolojiler geliştiriyoruz" dedi.

Dijitalleşen ticaretin e-ticaretle büyüdüğünü belirten Develioğlu, "e-Ticaret dünyasında da lojistik oldukça önemli. e-Ticaret depolarında personel, vakitlerinin önemli bir kısmını ürünlerini arayarak, bunları bularak geçiriyorlar. Depo içinde yapmış oldukları faaliyetlerinin bir kısmı burada yürümekle geçiyor" diye konuştu.

Yerli lojistik robot "TARQAN" TEKNOFEST'te vitrine çıktı

"Gelecekte ülkemizi ticari alanda başarılara taşıyabilecek"

Develioğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri lojistik robot TARQAN'ın depolama alanında sunduğu hizmette hız ve verimliliğe odaklandığını bildirdi.

Robotun, özellikle personel verimliliğini artırdığını vurgulayan Develioğlu, "Geliştirdiğimiz ürün, personelimizin yürümekten bağımsız olarak verimli çalışmasını sağlıyor. İnternetten bir sipariş gerçekleştiğinde otomatik olarak bu robotlar, ilgili ürünleri takım arkadaşımıza getirerek, ürünün hızlı bir biçimde toplanmasını, sipariş hazırlanmasını ve tüketiciyle buluşmasını sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Develioğlu, robotun 1 tona kadar ağırlık taşıyabilme kapasitesine sahip olduğu bilgisini vererek, şunları söyledi:

"Bu e-ticaret dünyasında oldukça rekabetçi bir güç. Güçlü bir ülke yaratmak istiyorsak tabii ki savunma sanayisiyle beraber ticari alanda da güçlü olmamız gerekiyor. Ticarette güçlü olabilmek için de lojistik bu işin bel kemiği. Lojistik alanında stratejik teknolojilere sahip olmamız gerekiyor. Bu nedenle TARQAN gelecekte ülkemizi ticari alanda başarılara taşıyabilecek kıymetli bir ürün."

Yerli lojistik robot "TARQAN" TEKNOFEST'te vitrine çıktı

Robotun Ankara'da üretildiğini ifade eden Develioğlu, firmanın İngiltere, Almanya ve ABD'de bulunan yerleşik depolarında da kullanıldığını, böylelikle hem Türkiye'de hem de dünyada ticaret yapan tüm firmalara önemli bir güç katacağını anlattı.

Develioğlu, teknoloji dünyasında geliştirilen bir ürüne çok farklı isimler koymanın mümkün olduğunu belirterek, "Bu topraklardan çıkmış güçlü bir karakter olarak TARQAN, hepimizi globalde gururlandıracak" dedi.

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