Antalya'da bir yazılım şirketi, Türk mühendislerince yerli imkanlarla geliştirilen video konferans uygulamasını kullanıcıların hizmetine sundu.

Yeni tip koronavirüs sürecinde iş hayatı kadar günlük yaşamın da bir parçası haline gelen çevrim içi toplantılar ve etkinlikler, yerli yazılımlarla hazırlanan video konferans uygulamaları ile güvenli iletişimi gündeme getirdi.

Salgın sürecinde evden çalışma düzenine geçen birçok kurum ve şirket personeliyle çevrim içi toplantılar ve etkinlikler düzenledi. Evde geçirilen ve mesafenin ana kural olduğu bu süreçteki görüntülü iletişim ihtiyacı ise yurt dışı menşeli çeşitli video konferans uygulamaları ile giderilmeye çalışıldı.

Salgın döneminde tüm dünyada kullanımı artan video konferans uygulamaları, güvenlik açıkları ile veri güvenliğini de gündeme getirdi.

"Maksimum seviyede güvenli iletişim hizmeti"

Bu alandaki açığı doldurmak için kolları sıvayan Antalya merkezli "Orema" yazılım firması, yerli sermaye ve Türk mühendislerle yürüttüğü çalışmadan sonuç aldı.

Video konferans uygulaması geliştirmek için COVID-19 'la etkin mücadele verilen dönemde çalışmalarına hız veren firma, yerli imkanlarla yazılımı tamamlanan uygulamaya "Ahtapot" adını verdi.

Dünyadaki örneklerine güvenli yerli alternatif çözüm olarak geliştirilen "Ahtapot", uçtan uca şifreleme yöntemi ile maksimum seviyede güvenli iletişim hizmeti sunmayı hedefliyor. Test süreci tamamlanan video konferans uygulamasının kullanıcılar için hazırlanan sürümü de yayımlandı.

Uçtan uca şifrelemenin yanında, ekran paylaşımı, takvim uygulamaları ile entegre, mesajlaşma, dosya paylaşımı, görüşme kaydı yapabilme ve 4K görüntü desteği imkanları sağlayan "Ahtapot", Türkiye merkezli sunucular üzerinden süre ve kişi sınırlaması olmadan bireysel kullanıcılara ücretsiz hizmet veriyor.

Video konferans sistemi "Ahtapot"un Android ve İOS işletim sistemleri için mobil uygulamaları da hazırlandı.

"30 bin kullanıcı"

Şirketin Teknoloji Müdürü Sertaç Anadollu, beş kişilik bir ekiple uzun süreli bir Ar-Ge çalışmanın ardından Ahtapot'u kullanıma sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'de birçok dış kaynaklı mesajlaşma ve görüntülü görüşme uygulaması bulunduğuna dikkat çeken Anadollu, bu uygulamalara güvenilir yerli bir alternatif bulmak için projeye başlattıklarını ifade etti.

Pandemi sürecindeki iletişim ihtiyacının çalışmalarını hızlandırdığını aktaran Anadollu, iki ay denenen sürümü, iletişim ihtiyacına çözüm arayışının arttığı COVID-19 kısıtlamaları döneminde kullanıma açtıklarını belirtti.

Şirketin Teknoloji Müdürü Sertaç Anadollu, "Yaklaşık bir aydır hizmet veren 'Ahtapot'un tam sürümünü, bütün farklı mecralardan kullanılabilir halde hizmete açmış bulunuyoruz. Yazılım, test aşamasından itibaren ilgi gördü. Daha hiçbir reklam ve tanıtım yapmadığımız halde şimdiden 30 bin kullanıcıya ulaştık" dedi.

100 bin kişi ile rekor denemesi

Sertaç Anadollu, "Ahtapot" uygulaması ile yüzlerce kişinin aynı oturumda görüşmeye katılma imkanı bulunduğunu ve görüşmelerin de süreyle sınırlanmadığı bilgisini de verdi.

Bireysel kullanıcılara ücretsiz açılan uygulamanın kurum ve özel işletmeler için ücretlendirileceğini belirten Anadollu, "Kullanıcıların bant genişliği müsade ediyorsa, 4K'ya kadar yayın kalitesi sunabiliyoruz. Önümüzdeki haftalarda yazılımımızı bir rekor denemesi ile test etmek istiyoruz. Denememizin tarihini sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Burada hedefimiz aynı anda 100 bin kişinin üzerinde katılımla bir büyük toplantıyı gerçekleştirmek" dedi.