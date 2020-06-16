Avrupa Uzay Ajansı’nın Güneş’i mercek altına almayı hedeflediği çalışma kapsamında Solar Orbiter uydusu uzayda aylardır yol alıyor.

ESA uydusu, yerküreye 149 milyon kilometre uzaklıkta olan Güneş’e, ilk yakın geçişini yaptı. Güneş’in yüzeyine neredeyse 77 milyon kilometreye kadar yaklaştı.

Şimdi bilim insanları uzay aracındaki altı teleskopla, incelemelerde kullanılacak diğer cihazları denemeye hazırlanıyor. Bu yolla Güneş’in yakın görüntülerinin elde edilmesi amaçlanıyor.

Avrupa Uzay Ajansı’nda projeden sorumlu bilim insanlarına göre bu görüntüler Güneş’in şimdiye kadarki en yakın görüntüleri olacak.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) uzay aracı Parker, Güneş’in daha yakınına gitse de Güneş'e doğrudan bakabilecek nitelikte teleskop taşımıyor.