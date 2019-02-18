Ertuğrul Bomba İmha Robotu, Türkiye’nin pek çok ilinde olduğu gibi İstanbul’da da kullanılıyor. 2018 yılında ASELSAN tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) teslim edilen robotlardan 3'ü İstanbul’da görev yapıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube ekipleri'nin "Ertuğrul Bomba İmha Robotu" ile temsili olarak içinde patlayıcı bulunan şüpheli bir pakete yaptıkları müdahale kameralarca kaydedildi.

120’den fazla şüpheli pakete müdahale

El yapımı patlayıcıların zorlu koşullar altında, güvenli bir mesafeden etkisiz hale getirilmesi için tasarlanan "Ertuğrul Bomba İmha Robotu" yaklaşık 85 kilo ağırlığında ve su geçirmeyen bir gövdeye sahip. Aralıksız 4 saatin üzerinde çalışan ve yaklaşık 30 santimetreye kadar su birikintisinden de geçebilen bomba imha robotu, eksi 20 ile 69 santigrat derece sıcaklık aralığında çalışabiliyor.

Hareket sistemine eklenen özel bir mekanizmayla her türlü arazi ve yüzeyde yüksek hareket yeteneğiyle robot, kolunun yaklaşık 2 metreye kadar uzamasıyla kullanılabiliyor. Bomba imha uzmanı polisler, Ertuğrul’un ön ve arka kısmında bulunan yol görüş, nişan ve kıskaç kameralarından, şüpheli paketleri yüksek çözünürlükte gerçek zamanlı olarak kontrol konsolundan izliyor, kayıt alabiliyor.

Kontrol konsoluyla robot, görüş alanı dışında olsa dahi tüm hareketleri takip ediliyor.

Müdahale nasıl yapılıyor?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube ekipleri, kendilerine gelen şüpheli paket ihbarı üzerine, öncelikle olay yerine giderek kendilerinden önce gelen meslektaşlarının aldığı çevre güvenliğini kontrol ediyor.

Bomba İmha uzmanları, çevre güvenliğinde bir sorun olmaması durumunda, "Ertuğrul Bomba İmha Robotu"nu konsolu yardımıyla uzaktan kumanda ederek şüpheli pakete gönderiyor. Bomba İmha ekipleri konsol üzerinden, Ertuğrul’un şüpheli pakete güvenli mesafeden yaptığı inceleme sonrası, kontrollü şekilde müdahale ediyor.

Kaynak: DHA