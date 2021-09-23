Ralli, Roller Coaster, Skydiving ve çeşitli full motion (tam hareketli) uçak simülatörleri üreterek 36 ülkeye ihraç eden Konyalı ARC Simülatör, geçtiğimiz aylarda ürün yelpazesine A-320 Airbus simülatörünü de ekledi. Türkiye’de ilk kez üretimi gerçekleştirilen bu simülatörün geliştirilme aşamasında sabır ve büyük emek var.

Simülatörler, pilotların uçuş öncesi gerekli bilgi ve donanıma ulaşmasının yanı sıra gençlerin havacılığa ilgisini artırmak için de kullanılan teknolojik araçlar. Uzun araştırma ve geliştirme çalışmalarının belirleyici olduğu sektörün öne çıkan oyuncularından Mevlüt Alyaz işine gönül vermiş sabırlı bir girişimci.

[Fotoğraf: TRT Haber]

ARC Simülatör Yönetim Kurulu Başkanı Alyaz, Konya’daki üretim tesisinde 2005 yılından beri Formula Ralli yarış araçları, Roller Coaster, Skydiving ve uçak simülatörleri üretiyor. Firma Amerika’dan Hindistan’a kadar, Avrupa ülkeleri arasından da İrlanda, Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere 36 ülkeye ihracat yapıyor.

Alyaz, geçtiğimiz aylarda pilotların uçuş okullarında kullandıkları Airbus A-320 uçağı simülatörünü ürün yelpazesine ekledi. Yüzde 70 yerlilik oranı ile imal edilen Airbus simülatörü ilk olarak Özbekistan’a ihraç edildi. Dört simülatörün gönderildiği Özbekistan’ı diğer ülkeler takip edecek. Avrupa ülkelerinin de aralarında olduğu birçok ülke Airbus simülatörleri için talepte bulundu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Hedefimize giden yolları ilmek ilmek dokuduk

2019 yılında araştırma-geliştirme çalışmalarının başladığı Airbus A-320 simülatörü bugünlere önemli desteklerle gelmiş. Üretim sürecinde, KOSGEB desteği alarak sanayi ve üniversite iş birliği kuruldu. Ar-Ge ve imalat aşamasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Bölümü ile KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümündeki akademik kadrolarla yoğun iş birliği yapılarak, proje 2021 yılının ilk çeyreğinde somutlaşmaya başladı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Pek çok alanda simülatör ürettiği için altyapı ve birikime sahip olan firmanın, uçak simülatörü üretmesi 2,5 yıllık sürecin ardından tamamlandı. Kokpit kısmı birebir ölçülerde üretilen A-320 Airbus simülatörü, yaklaşık 5 ton ağırlığında ve 8.5 metre yüksekliğinde 6 dof stewart platform üzerinde bir uçağın gerçek hareketlerini taklit edebilen standartlarda.

Hareket, ses ve görüntü senkronizasyonundaki başarısını test ettik

Çok etkileyici ve gerçekçi bir deneyim sunan simülatör, bu özellikleri ile üst düzey kategoride yer aldı. Kokpitin içinde eğitmen hoca ayrı bir ekrandan, uçuş esnasındaki hava şartlarını değiştirebildiği gibi, İstediği zaman uçağın motorunu bozabiliyor, bir kuş sürüsü gönderebiliyor veya zorlu hava şartlarını uygulayabiliyor. Pilotaj eğitimi alan öğrenciler, simülatör ile birlikte gerçek bir uçakta yaşanabilecek olumlu ya da olumsuz tüm senaryoları deneyimleyerek iş hayatına daha iyi hazırlanma şansı buluyor.

Ciddi bir mühendislik ve teknoloji gerektiren simülatör için Mevlüt Alyaz, şartlarını sonuna kadar zorlamış.

“Böyle bir simülatörü yapmak kendimize bir meydan okumaydı, böyle bir simülatör üst düzey standartlar gerektiriyordu. Bunu Konya’da başarmak ayrıca zorlu fakat bir o kadar da bizim için kilometre taşı niteliğinde başarı olacaktı. Artık bunun gibi teknoloji ve tecrübe gerektiren işlerin sıradan olmaya başladığını söyleyebilirim.’’

Alyaz’ın hedefinde milli savunma sanayiine de üretim yapabilmek var. Bunun için ekibiyle gece gündüz demeden çalışıyor.