Havacılık uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST tüm hızıyla devam ediyor. Katılımcılar bilim ve teknolojiyle buluşurken keyifli vakit geçiriyor. Festivalin paydaşlarından biri de TRT.

TRT'nin alanda kurduğu stantlar katılımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. TRT marketin, TRT'de yayınlanan dizi ve çizgi film karakterlerine özgü ürünleri beğeni topluyor.

TRT Çocuk kanalındaki karakterler miniklerin ilgisini çekiyor.

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nın uçan aracı 66 da alanda. Dizide Yozgatlı üç gencin hayalleri ile ortaya koyduğu uçan araba ziyaretçilerin hatıra fotoğraflarında yerini alıyor.

TRT stantları TEKNOFEST'in son gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Fotoğraf: Ahmet Akgül

Kamera: Faruk Ölge