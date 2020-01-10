Yılın ilk önemli gök olayı, bugün gerçekleşecek olan Parçalı Ay Tutulması olacak. Ülkemizden tamamı gözlenebilecek bu tutulma, 20.07- 00.12 saatleri arasında yaşanacak.

Yılın ilk tutulması

Bu tutulma Avrupa, Asya, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Doğu Afrika ve Avustralya'nın batısından da gözlenebilecek. Tutulmanın ortası, Türkiye saatiyle 22.10'da gerçekleşecek. Ay’ın yaklaşık yüzde 80’lik bölümü Dünya’nın yarı gölge (Penumbra) konisinin içerisinde kalacak.

Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek olan parçalı Ay tutulması, doğu yönünde, Türkiye saati ile 20:07:53'te Ay’ın yarı-gölge konisine girmesi ile başlayacak. Saat 22:10'da maksimum tutulma anı gerçekleşecek. 00:14'te ise kısmi tutulma bitmiş olacak.

Haziranda ikinci parçalı ay tutulması

Yılın ikinci önemli gök olayı ise 5 Haziran tarihinde Parçalı Ay Tutulması. Ülkemizden gözlenebilecek 2020'nin ikinci Ay tutulması ise Türkiye saatiyle 20.43- 00.06 saatleri arasında gerçekleşecek.

Tutulma ayrıca Avustralya, Antarktika, Asya, Afrika, Avrupa, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Pasifik Okyanusu'nun batısından gözlenebilecek. Tutulmanın ortası Türkiye saati ile 22.25'te yaşanacak.

Güneş tutulması

2020'de Türkiye'den gözlenebilecek en önemli üçüncü gök olayı ise 21 Haziran günü gerçekleşecek Parçalı Güneş Tutulması. Genel zaman ile 03.46-09.34 saatleri arasında gerçekleşecek bu tutulma, ülkemizden de gözlenebilecek.

Türkiye bu tutulmanın merkez hattında olmadığından Güneş'in az bir kısmı Ay tarafından örtülecek. Bu tutulmanın merkez hattı Afrika, Arabistan, Hindistan, Çin ve Tayvan topraklarından geçecek.

En önemli tutulma 14 Aralık'ta

2020'nin en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020'deki Tam Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye'den görülemeyecek.

Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Afrika'nın güneydoğusundan izlenebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika. Güney Amerika'da da Arjantin olacak.

Göktaşı yağmurları

2020'de de yine her yılın belli dönemlerindeki, kuyruklu yıldız kalıntılarının oluşturduğu göktaşı yağmurları da gerçekleşecek.

İlk göktaşı yağmuru 2- 3 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. 22- 23 Nisan tarihlerinde Lyrid göktaşı yağmurlarında gökyüzünde saatte 20-40 meteor görülebilecek.

5- 6 Mayıs tarihlerinde Eta Aquarid, 27- 28 Temmuz'da Delta Aquarid, 12- 13 Ağustos'ta Perseid, 20- 21 Ekim'de Orionid, 17- 18 Kasım'da Leonid, 13- 14 Aralık'ta da Geminid göktaşı yağmuru olacak.

Söz konusu göktaşı yağmurlarında saatte 15 ila 120 yıldız kayması olarak da tabir edilen meteor görülebilecek.

Kaynak: TRT Haber

