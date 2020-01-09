"170 bini aşan yazılımcı sayımızı hızla 500 binin üzerine çıkaracağız. Çocuklarımıza yazılım geliştirme yetkinliği kazandırmak için eğitim öğretim faaliyetlerini daha da artıracağız."

Bu sözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait.

Kurumsaldan savunma sanayiine, telekomünikasyondan finansal teknolojilere...

Yazılım sektörünün hayatımızdaki rolü artıyor. Türkiye, birçok alt dalda yerli yazılım üretiyor. Peki, Türkiye yazılım alanında ne kadar ilerledi?

"Yazılım sektörü Türkiye'nin gelecekteki petrolü olacak"

Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Ufuk Güneş, son 10 yılda yazılım sektörünün önemli bir mesafe katettiğini söyledi. Güneş, "Yazılım sektörü Türkiye'nin gelecekteki petrolü olacak" dedi.

Yazılım sektörünün gelecekte Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Uzmanlar sektörün milli gelire sağlayacağı artışla, büyümede de kaldıraç görevi göreceği düşünüyor.

Sektörün gelişmesi istihdama da önemli katkılar sunuyor. Uzmanlar Türkiye'deki genç nüfusun teknolojiye yatkınlığına dikkat çekiyor. Bu alanda Türkiye önemli bir üretici konumda. Yazılım sektörün gelişmesi diğer iş kollarının da genişlemesine neden olacak.

Kaynak: TRT Haber