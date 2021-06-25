İsrail’de daha önce bilinmeyen bir insan türü keşfedildi.

Kudüs İbrani Üniversitesi arkeoloji bölümünden bir ekip, Ramla kenti yakınlarındaki arkeolojik kazılar sırasında tarih öncesi dönemde yaşadığı belirlenen insan kalıntıları keşfetti.

Tür 'Nesher Ramla' olarak adlandırıldı

Bilim insanlarına göre, keşfedilen insan kemikleri, 120 bin ila 140 bin yıl öncesine dayanıyor.

Science dergisinde yayınlanan çalışmada keşfedilen yeni insan türü "Nesher Ramla" olarak adlandırıldı.

Nesher Ramla'nın çenesinin olmaması, kafa yapısı ve çok büyük dişlere sahip olması modern insandan farklı bir tür olduğunu gösteriyor.

Ateşi kullanıyorlardı

Kazıda ayrıca sekiz metre derinlikte önemli miktarda at, geyik ve yaban öküzü kemiği ile taştan yapılan aletler bulundu.

Söz konusu grubun ateşi de kullandığı, avcı toplayıcı olduğu bunun da modern insanla etkileşimde olduğunu gösterdiği açıklandı.