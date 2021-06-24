Teknoloji üssü teknoparklar AR-GE firmalarının bir arada bulunduğu, yenilikçi fikirlerin hayata geçtiği merkezler. Binlerce genç projelerini hayata geçirerek, girişimlerine destek buluyor.

Teknoparkların kapıları fikrim var diyen herkese açık. Yeni teknolojilerle ekonomi ve sanayi alanında bağımsızlığın temelleri bu merkezlerde atılıyor.

Genç girişimciler 21. yüzyılın yeni rekabet alanlarında hayallerinin peşinden koşuyor. Medikalden savunmaya kadar pek çok farklı alanda geleceğe yön veren projeler hayata geçiriliyor.

Fikirler ürünlere dönüşüyor

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı Faruk İnaltekin, Teknoparkların girişimcilere ciddi destekler sağladığını söylüyor.

İnaltekin, “Herkesin yeni bir iş fikri illa ki vardır. ‘Ben düşünmüştüm’ demek yerine ‘Bu olur mu, olmaz mı?’ diye sorgulayabilir. İşte teknopark yapıları ‘Olur mu?’ denilen noktada girişimcilere destek oluyor.”

Teknoparklarda öğrenciler ve genç girişimciler başarı hikayelerine de imza atarak, projeleri ile dünyaya açılıyorlar.

87 teknoparkta 10 bin proje

Türkiye'de şu an için çoğu üniversiteler bünyesinde 87 teknopark bulunuyor. Bu merkezlerde 6 bin 500 firma faaliyet gösterirken, 10 bin aktif proje yürütülüyor. Proje süreçlerinde toplam 70 bin personel görev alıyor.

İleri teknoloji yatırımlarının önünü açan teknoparklarda 2001 yılından bu yana 5.8 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Teknoparklar, üniversiteler ve sanayi arasında köprü konumda. Bu yönü ile Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin kalbi gibi görev yapıyorlar.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Aykut Olgun - Fatih Acar - Bedrettin Çelik