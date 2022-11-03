WhatsApp uygulamasında bugünden itibaren Gruplara ek olarak, kullanıcılara ve grup yöneticilerine daha fazla kontrol imkanı tanıyan Topluluklar özelliği de kullanılabilecek.

WhatsApp’ın yeni Topluluklar özelliği sayesinde WhatsApp içinde alt grup sohbetlerine de sahip olan büyük topluluklar oluşturulabilecek ve topluluğun tamamına gönderilen duyurular kolayca okunabilecek.

WhatsApp Topluluklar özelliği ile birlikte okul, aile, iş veya mahalle gibi gruplar altında toplanan kullanıcılar, artık birçok grubu tek bir çatı altında toplama fırsatına sahip olacak. Ayrıca Topluluklar özelliği ile kullanıcılar, topluluğa gönderilen duyurulardan kolayca haberdar olabilecek.

32 kişiye kadar görüntülü arama

WhatsApp, Topluluklar ile birlikte platforma yenilikler de getirdiğini açıkladı. Yeni gelen özellikler kapsamında, tüm kullanıcılar çevrimiçi durumunu gizleme ve grubun tamamına bildirim gitmeden sessizce gruptan ayrılma imkanı elde ediyor.

Ayrıca grupta konuşulanların gizliliğinin korunması adına WhatsApp Topluluklardaki Yöneticiler, gönderilen duyuru mesajları ve dahil edilecek grupları kararlaştırma yetkisine de sahip olacak.

Buna ek olarak WhatsApp, Grupları ve Topluluklar’ı daha da güçlendirecek yeni özelliklerin de yakın dönemde kullanıma sunulacağını açıkladı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, yeni gelen özellikler ile birlikte sohbet içi anketler düzenlemek mümkün olacak. Aynı şekilde, aynı Grup veya Topluluk’ta bulunduğunuz kullanıcıların bir konu ile ilgili genel görüşünü öğrenme imkanı da sunulacak.

Son olarak daha geniş kitleleri bir araya getirmeyi hedefleyen WhatsApp, 32 kişiye kadar görüntülü arama yapmaya ve 1024 kullanıcıya kadar grup oluşturmaya imkan tanıyacak.