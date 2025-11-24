Vizyoner'25 geleceğe kapı aralıyor

MÜSİAD Vizyoner’25, 2 Aralık 2025’te Atatürk Kültür Merkezi’nde “Konnektivite: Order, Disorder, Reorder” temasıyla Türkiye’nin düşünce, üretim, teknoloji ve gelecek vizyonuna yön veren en kapsamlı iş dünyası platformlarından biri olarak gerçekleştiriliyor.

Bu yıl, küresel ölçekte hızla değişen ekonomik ve teknolojik düzeni anlamlandırmaya yönelik stratejik analizler merkezde yer alırken, iş dünyasının bağlantı kurma, ağları güçlendirme ve yeni nesil iş birliklerini tasarlama kapasitesini artırmayı amaçlayan güçlü bir içerik hazırlanmış durumda.

Dünyanın farklı ülkelerinden lider konuşmacılar, akademisyenler, girişimciler ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla şekillenen etkinlikte, Türkiye’nin hem bölgesel hem küresel konnektivite vizyonu ele alınacak.

“Yeni Düzenin Kodları Vizyoner’de Gizli”

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, tanıtım konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bugün dünyada yaşanan belirsizlikler, düzen arayışları ve dönüşümler tek bir başlık altında birleşiyor: Konnektivite. Ekonomik ilişkilerden kültürel etkileşimlere, yapay zekâdan üretim ağlarına kadar her şey yeniden bağlanıyor. Türkiye’nin üretim kapasitesini, genç insan kaynağını ve teknolojik hamlelerini küresel ekosisteme entegre etmek için stratejik bir yol haritasını Vizyoner’25’te ortaya koyacağız.”

Ana Tema 3 kavram etrafından şekilleniyor

Vizyoner’25’in ana konsepti, insanlık tarihinin en belirgin döngülerinden biri olan “Düzen – Düzensizlik – Yeni Düzen” olgusunu merkeze alıyor. Tarih boyunca her düzen kendi içinde bir istikrar üretmiş, fakat zamanla bu düzenin sınırları zorlanmış, çatlaklar oluşmuş ve krizler ortaya çıkmıştır. Bu kriz anları, mevcut düzenin çözülmeye başladığı ve belirsizliklerle dolu düzensizlik dönemlerinin güç kazandığı zamanlara denk gelir. Ancak insanlık tam da bu aşamalarda yeni bir yaratıcılık evresi başlatmış; inovasyon, düşünce, kültür, ekonomi ve teknoloji alanlarında büyük sıçramalar meydana gelmiştir. Vizyoner’25, bu döngüyü yalnızca tarihsel bir anlatı olarak değil, bugün içinde yaşadığımız dünyanın temel gerçeği olarak ele alıyor. Zirvede, geleceğin nasıl şekilleneceği, yeni düzenin hangi kavramlar üzerine kurulacağı, bu düzenin kültürden teknolojiye kadar farklı alanlarda ne gibi etkiler yaratacağı kapsamlı biçimde tartışılacak. Bu çerçevede MÜSİAD, bugünün sorunlarını analiz eden değil; geleceği anlamlandırarak yeni düzenin parametrelerini ortaya koyan bir perspektif sunmayı hedefliyor.

Önemli isimler Vizyone'25'te

Zirvede dünyaca tanınan birçok isim sahne alacak ve küresel ölçekte etkili fikirleri, perspektifleri ve stratejik analizleriyle Vizyoner’25’e yön verecek. Gelecek bilimcisi ve yazar Brett King; küresel ekonomi alanında uzmanlığıyla tanınan David Aikman; teknoloji dünyasının etkili yöneticilerinden IBM Türkiye Genel Müdürü Işıl Kılınç Gürtuna ve sürdürülebilirlik ve enerji piyasaları üzerine uluslararası çalışmalarıyla bilinen Jan Haizmann bu isimler arasında yer alıyor.

Ayrıca otomotiv teknolojileri, uzay çalışmaları, yapay zekâ, lojistik ve dijital ekonomi gibi farklı sektörlerden üst düzey yöneticiler, profesörler, iş insanları ve kültür dünyasının önde gelen temsilcileri de programa katkı sunacak. Zirvede konuşmacılar yalnızca kendi sektörlerine ilişkin bilgi aktarmayacak, küresel düzenin nereye doğru gittiğine dair çok boyutlu bir analiz ortaya koyacak. Bu da Vizyoner’25’i, Türkiye’de düzenlenen en zengin entelektüel ve profesyonel buluşmalardan biri hâline getiriyor.

MÜSİAD Vizyoner’25’te Joey Jiang, Demet Sabancı Çetindoğan, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Necmettin Kaymaz, Hans Neff, Volkan Demiroğlu, Naoki Yamamoto, Reshad Strik, Züleyha Ortak, Sadullah Uzun ve Hakan Çelik gibi isimler de konuşmacı olarak yer alacak. Etkinliğin sunuculuğunu ise Okan Bayülgen üstlenecek.

Etkinlik boyunca ekonomi, kültür ve teknoloji odaklı üç büyük panel düzenlenecek ve bu panellerin her biri kendi alanında yeni düzenin nasıl şekilleneceğini tartışan stratejik bir platform işlevi görecek. Ekonomi paneli, küresel ekonomik dönüşümün aktörlerini bir araya getirerek yeni dengelerin nasıl oluştuğunu, ülkelerin ve şirketlerin bu dönüşüme nasıl adapte olabileceğini ele alacak.

Kültür panelinde dijitalleşmenin, kültürel etkileşimlerin ve toplumsal yapının geçirdiği dönüşüm geniş bir perspektifle incelenecek; kültürün yeni düzenin en güçlü belirleyicilerinden biri olduğu vurgulanacak. Teknoloji paneli ise yapay zeka, uzay teknolojileri, sürdürülebilir inovasyon, veri ekosistemi ve yeni nesil bağlantısallık gibi konuları hem teknik hem de stratejik boyutlarıyla masaya yatıracak. Ayrıca Brett King, Salim Arda Ermut, Erdem İnan, Jan Haizmann ve Mehmet Demiroğlu’nun gerçekleştireceği keynote konuşmalarıyla zirvenin düşünsel derinliği daha da güçlenecek.

Günün sonunda Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Okan Bayülgen’in “Duo Talks” formatında gerçekleştireceği özel söyleşi, tarihten bugüne düzen–kaos döngülerini, kültürel değişimi ve geleceğe dair bakışı zengin bir entelektüel sohbet içinde sunacak.

Vizyoner’25’in kültürel yönünü güçlendirecek özel bir unsur da uluslararası piyanist Turan Manafzade’nin gerçekleştireceği açılış ve kapanış performansları olacak. Manafzade’nin sahneye taşıdığı klasik müzik yorumu, günün düşünsel yoğunluğunu estetik bir çerçeveye oturtarak zirveye sanatla bütünleşmiş bir atmosfer kazandıracak.

Zirve, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir’in açılış konuşmasıyla başlayacak. Özdemir’in konuşmasında Türkiye’nin üretim gücü, küresel ekonomiye entegrasyon kapasitesi, teknolojik hamleleri ve MÜSİAD’ın yeni döneme dair stratejik vizyonu yer alacak. Özdemir’in değerlendirmeleri; yalnızca ekonomik göstergelere değil, aynı zamanda Türkiye’nin yenilikçi ekosistemini güçlendiren bağlantısal unsurlara da vurgu yapacak.

Vizyoner’25’in ortaya koyduğu “Order – Disorder – Reorder” çerçevesi, Türkiye’nin yeni küresel düzende nasıl konumlanması gerektiğine ilişkin güçlü bir perspektif sunmayı amaçlıyor.

Bu yaklaşım hem iş dünyası hem de farklı sektörlerden katılımcılar için geleceğe dair yol gösterici nitelikte olacak.

Etkinliğe katılım ise yalnızca musiadvizyoner.org üzerinden alınacak biletlerle sağlanacak ve zirve yılın en önemli iş dünyası buluşmalarından biri olarak takvimdeki yerini alacak.