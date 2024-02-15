Veri güvenliğine ilişkin para cezasının üst sınırı 9 milyon 463 bin lira oldu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan (KVKK) yapılan açıklamaya göre, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uygulanan idari para cezaları, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yüzde 58,46 oranında arttırıldı.

Buna göre, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda veri sorumlularına uygulanan en düşük para cezası miktarının alt limiti 29 bin 852 liradan 47 bin 303 liraya, üst limiti ise 597 bin 191 liradan 946 bin 308 liraya yükseldi.

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, KVKK kararlarının yerine getirilmemesi ile veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi fiilleri için kesilecek idari para cezasının üst limiti ise 5 milyon 971 bin 989 liradan 9 milyon 463 bin 213 liraya çıktı.