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Bilim Teknoloji
AA 15.02.2024 12:25

İŞKUR, yapay zekanın istihdama etkisini belirleyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye İş Kurumu, yapay zeka teknolojilerinin meslekleri ve iş yapış şekillerini dönüştürmesi ile ortaya çıkan yeni becerilere olan ihtiyacın belirlenmesine yönelik çalışmalar sürdürüyor" dedi.

İŞKUR, yapay zekanın istihdama etkisini belirleyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İyi Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu'nun yapay zekanın Türkiye'deki istihdama etkilerine yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı.

Yapay zeka alanındaki çalışmalara öncelikli ve yoğun bir şekilde devam edildiğini belirten Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı işbirliğinde, ilgili tüm paydaşların katkılarıyla hazırlanan Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin (2021-2025) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin 6 önceliğinden 2'sinin yeni mesleklerin istihdamda yer alması, mesleklerin dönüşümü ve oluşabilecek istihdam boşluğu hususlarını kapsadığını kaydeden Kacır, çalışmalara 9 hedef halinde devam edildiğini aktardı.

Kacır, tüm bakanlıkların strateji ve yol haritalarında yapay zekanın getirdiği ve getireceği etkileri göz önüne alarak güncel tedbir ve politikalara yer vermeye devam ettiğini söyledi.

Deneyap Türkiye Projesi

İstihdam ve mesleklerin dönüşümü alanından sorumlu kurum olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürüttüğü "Ulusal Genç İstihdam" stratejisi belgesinde de yapay zeka ve diğer ilgili faktörlerin istihdama etkilerine yönelik eylem planının mevcut olduğuna işaret eden Kacır, şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımızca bu bağlamda, paydaşlarımız ile birlikte, ülkemiz insan kaynağının yeni beceriler kazanmasına ve mevcut becerilerini güncellemesine olanak tanıyan 'Sektör Kampüste Programı', 'Yapay Zeka Uzmanlık Eğitim Programı', 'Dijital Dönüşüm Destek Programı' ve 'Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Eğitim Programı' gibi programlar tasarlanmıştır. Bunlardan 'Sektör Kampüste Programı' Milli Teknoloji Akademisi çatısı altında, 'Yapay Zeka Uzmanlık Eğitim Programı ise Milli Teknoloji Hamlesi çalışmaları doğrultusunda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirmek ve geliştirmek amacıyla üniversite ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak yürütülmektedir. Dijital Dönüşüm Destek Programı ise işletme çalışanlarının başta yapay zeka olmak üzere dijital teknolojilerdeki yetkinliğini artırmaya yöneliktir. Bu programların yanı sıra, yine Bakanlığımız koordinasyonunda, yeni nesil öğrenme becerilerini destekleyen 'Deneyap Türkiye' projesi başlatılmıştır."

Bakan Kacır, yapay zekayı da içeren bilgi teknolojilerinde ihtiyaç duyulan istihdamı sağlayabilmek ve mesleki dönüşümleri gerçekleştirebilmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) eğitim projelerinin de başarıyla devam ettiğini söyledi.

Kacır, "Yapay zekanın Türkiye'deki istihdamı nasıl etkileyeceğine dair Türkiye İş Kurumu, yapay zeka teknolojilerinin meslekleri ve iş yapış şekillerini dönüştürmesi ile ortaya çıkan yeni becerilere olan ihtiyacın belirlenmesi ve mevcut ile aradaki farkın kapatılması için hızlandırma programı oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürdürüyor" dedi.

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