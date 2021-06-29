Başka gezegenlerde yaşam olup olmadığı uzun süredir merak ediliyor.

Su seviyesi yaşamak için çok düşük

Avrupa ve ABD'den bilim insanları, Venüs'ün yaşanabilir olabileceği iddialarını araştırdı.

Ancak son çalışmaları bu ihtimali eledi. Araştırmalar, Venüs'te su temelli yaşam olamayacağını gösteriyor.

Güneş'e en yakın 2'nci gezegen olan Venüs'te su seviyesinin, Dünya benzeri yaşamı destekleyecek düzeyden 100 kat daha düşük olduğunu belirlendi.

Jüpiter'de yaşam ihtimali



Uzmanlar Jüpiter konusunda ise daha iyimser. Güneş sisteminin en büyük gezegeninde yaşam mümkün demek için henüz erken. Ancak gezegenin bulutlarında yeterli su aktivitesi ve doğru atmosfer koşullarının olduğu belirtiliyor.

