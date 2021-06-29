Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 00:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Venüs'te yaşam mümkün mü?
Başka gezegenlerde yaşam var mı? Bu soruya yanıt arayan bilim insanları gezegenleri araştırmaya devam ediyor. Son çalışmalara göre Venüs yaşama uygun değil ancak araştırmacılar Jüpiter konusunda daha iyimser.
Başka gezegenlerde yaşam olup olmadığı uzun süredir merak ediliyor.
Su seviyesi yaşamak için çok düşük
Avrupa ve ABD'den bilim insanları, Venüs'ün yaşanabilir olabileceği iddialarını araştırdı.
Ancak son çalışmaları bu ihtimali eledi. Araştırmalar, Venüs'te su temelli yaşam olamayacağını gösteriyor.
Güneş'e en yakın 2'nci gezegen olan Venüs'te su seviyesinin, Dünya benzeri yaşamı destekleyecek düzeyden 100 kat daha düşük olduğunu belirlendi.
Jüpiter'de yaşam ihtimali
Uzmanlar Jüpiter konusunda ise daha iyimser. Güneş sisteminin en büyük gezegeninde yaşam mümkün demek için henüz erken. Ancak gezegenin bulutlarında yeterli su aktivitesi ve doğru atmosfer koşullarının olduğu belirtiliyor.
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