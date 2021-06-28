Deneyap Teknoloji Atölyeleri, 30 ilde öğrencilerine teknoloji eğitimleri vermeye devam ediyor.

Tüm illerde teknoloji atölyelerinin kurulmasının hedeflendiği planın 3. fazında 27 ilde daha teknoloji atölyeleri açılacak.

e-sınav başvuruları başladı

Yeni açılacak atölyeler için ilk aşama olan e-sınav başvuruları başladı.

Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da açılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne kabul sınavlarına 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf düzeyinde başvuru yapılabilecek.

Öğrenciler, "e-sınav" ve "uygulama sınavı" olmak üzere iki aşamayı başarıyla tamamladıktan sonra Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim almaya hak kazanacak.

Son başvuru tarihi 4 Temmuz

Adayların elektronik ortamda yapılacak sınava ön başvurularını https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/ web sitesi üzerinden 4 Temmuz saat 23.59'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

Ön başvurusu onaylanan adaylara sınav salonu ve sınav saatini seçme imkanı sunulacak. Ön başvuru süreci tamamlandıktan sonra sınav yeri ve seans seçimi 11 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Ön başvurusunu tamamladıktan sonra sınav salonu ve sınav saatini seçen adayların başvuru aşaması tamamlanmış olacak.

Adaylar başvuru sürecini KYS (Kurumsal Yönetim Sistemi) https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/ üzerinden takip edebilecek.

e-sınav ise 2-23 Ağustos'ta 27 ilde belirlenecek merkezlerde seanslar halinde gerçekleştirilecek.