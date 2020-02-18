Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Uygulama hatalı veriler gösterdi, Apple Ankara’ya yazı getirdi
Ankara'daki hava durumu, Apple'ın hava durumu uygulamasında, Meteoroloji verilerine göre daha yüksek verildi. Konu, sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer aldı.
Apple marka telefonların hava durumu uygulamasında, Ankara'nın sıcaklık değerlerinin, Meteoroloji verilerine göre yüksek görünmesi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Meteoroloji'nin sitesinde yer alan verilere göre, Ankara'da sıcaklık 15.40 itibarıyla 10,1 derece.
Apple'ın hava durumu uygulamasındaki değerler ise 15-21 derece arasında.
Uygulamanın gösterdiği veriler sosyal medyada, "Apple Ankara'ya yazı getirdi" şeklinde yorumlandı.
Son Haberler
- 17:05
- 17:05
- 17:04
- 17:00
- 16:58
Sıradaki Haber
SpaceX Falcon 9 roketiyle yörüngeye 60 internet uydusu gönderdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz