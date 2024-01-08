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Bilim Teknoloji
AA 08.01.2024 11:13

Üstün zekalı çocuklar TEKNOFEST'e hazırlanıyor

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfında (TÜZDEV) eğitim gören çocuklar, tasarladıkları "sualtı dronu", "amfibik robot" ve "topraksız tarım" cihazlarıyla TEKNOFEST'e katılmak istiyor.

Üstün zekalı çocuklar TEKNOFEST'e hazırlanıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

TÜZDEV'de bilgisayar öğretmeni olan Hikmet Kalfa, yaptığı açıklamada, üstün zekalı öğrencilerin projelerini desteklediklerini, bunları hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

Çocukların, tasarladıkları projelerle TEKNOFEST'te yarışmak istediklerini dile getiren Kalfa, projelerden birinin, denizlerdeki kirliliğin giderilmesi amacıyla hazırlanan, atık ve çöplerin temizlenmesi için suda ve karada hareket edebilen insansız "amfibik robot" olduğunu anlattı.

Üstün zekalı çocuklar TEKNOFEST'e hazırlanıyor

Kalfa, öğrencilerin sualtı dronu da tasarladıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz dronun çalışması için gerekli motorları ve yazılımları tamamlamış durumdalar. Motorlarımızın bir kısmını satın aldık, sahip olduğumuz motorların bir kısmını da sualtı motoruna dönüştürdük" dedi.

Sualtı dronunun işlevselliğine değinen Kalfa, şimdi bir yarışma aracı olarak tasarlanan dronun, ileriki aşamalarda su altındaki zenginlikleri incelemeyi de sağlayacağını ifade etti.

Projeye ilişkin bilgiler verildi

Biyoloji Öğretmeni Özlem Talip Akkum ise öğrencilerle "hidroponik tarım" uygulaması geliştirdiklerini bildirerek, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimiz, suda çeşitli besi yerlerini hazırladıktan, mineralleri ve gübreleri ilave ettikten sonra tohumlarını ekecekler. Tohumların takiplerini de uzaktan algılama sistemiyle yapacaklar. Kamera ısı sensörleri yardımıyla bitkinin büyümesini kontrol edecekler. Bu sayede bitkinin verimli yetişip, yetişmediğini elde ettikleri sonuçlara göre analiz edecekler."

Üstün zekalı çocuklar TEKNOFEST'e hazırlanıyor

Öğrencilerden Hamza Clavijo Olarte ise topraksız tarım projesiyle bitkilerin yapay ışıkla güneş görmeden yetiştirildiğini, sebze tohumlarının telefon veya bilgisayarla uzaktan kontrol edilebildiğini söyledi.

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